খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
লা লিগায় আজ এল ক্লাসিকো, ক্যাম্প ন্যুতে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। জাতীয় ক্রিকেট লিগে আজ মাঠে নামছে সিলেট, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–খুলনা

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ–চট্টগ্রাম

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা–রাজশাহী

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর–বরিশাল

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ত্রিদেশীয় সিরিজ

পাকিস্তান–ইংল্যান্ড

বেলা ২টা, টি-স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল–ব্রাইটন

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ইউনাইটেড–বোর্নমাউথ

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

সান্ডারল্যান্ড–লিডস

রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

লা লিগা

বিলবাও–হেতাফে

সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

সেলতা ভিগো–বেতিস

রাত ৯–১৫ মি., টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

সোসিয়েদাদ–লেভান্তে

রাত ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

বার্সেলোনা–রিয়াল

রাত ২টা, টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

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