মিরাজের ‘হাই’, মোস্তাফিজের স্ক্রলিং আর শরীফুলের গোলকিপিং
খেলা ডেস্ক
জাতীয় স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিকস টার্ফে ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্ট হয়েছে আজ। সকাল ৬টায় শুরু এই টেস্টে উপস্থিত ছিলেন মুশফিক-মিরাজরা। ফিটনেস টেস্টের নানা মুহূর্ত ধরা পড়েছে শামসুল হকের ক্যামেরায়।
যথারীতি ফিটনেস টেস্ট দিতে জাতীয় স্টেডিয়ামে মুশফিকুর রহিম এসেছেন সবার আগে।সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতেই মাঠে হাজির! হাই না তুলে উপায় কী! মিরাজের পাশে মোস্তাফিজুর রহমান—একটু সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং করে নিই!ভাই, এই বয়সেও এমন পারফরম্যান্স! আপনি পারেনও!—নাজমুল কি মুশফিককে এমন কিছুই বললেন নাকি!
ফিটনেস টেস্টের পর একছত্র ফুটবলও খেলেছেন ক্রিকেটাররা। ফুটবলার হলে শরীফুল কি গোলকিপার হতেন? আগে চোখটা তো খুলতে হবে!গোল নাকি গোল না? সাইফউদ্দিন কি মুশফিকের শট ঠেকাতে পেরেছেন?কেউ যদি ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ১৬০০ মিটার দৌড় শেষ করতে পারেন, তাহলে তাঁকে ধরা হয় ‘এলিট’ হিসেবে। পারফরম্যান্সের বিচারে আজ নাহিদই একমাত্র এলিটদৌড়ে পুরো দলকে যেন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নাহিদ রানা
বিজ্ঞাপন
সৌম্য সরকারও ছিলেন অ্যাথলেটিকস ট্র্যাকেরিকশায় মাঠ ছাড়ছেন মেহেদী হাসান মিরাজইবাদতের শট গোলপোস্ট বরাবর গেছে তো?নাহিদ রানার পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সময়ে ১৬০০ মিটার দৌড় শেষ করেছেন তানজিম হাসানকী রে পারবি তো? দেখেন না ভাই, কী দৌড় দিই—মুশফিক-মিরাজের আলাপ হয়তো এ রকমই