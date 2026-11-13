আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ নভেম্বর ২০২৬)

রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের শেষ দিন আজ। আজ ওয়ানডেতে মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড ও ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। রাতে আছে নেশনস লিগের ম্যাচ।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড
সকাল ৯–৩০ মি., ইউরোস্পোর্ট
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড
মলদোভা–কাজাখস্তান
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
নেদারল্যান্ডস–গ্রিস
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
সার্বিয়া–জার্মানি
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্লোভেনিয়া–সুইজারল্যান্ড
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫