আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ জুলাই ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;বুলাওয়ে টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে আছে কয়েকটি ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;জিম্বাবুয়ে–দক্ষিণ আফ্রিকা\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;দুপুর ২টা,\u0026nbsp;\u0026lt;em\u0026gt;টি স্পোর্টস\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;৪র্থ রাউন্ড\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;বিকেল ৪টা,\u0026nbsp;\u0026lt;em\u0026gt;স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;