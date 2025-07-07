বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম উইম্বলডন চলছে
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খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ জুলাই ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
বুলাওয়ে টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে আছে কয়েকটি ম্যাচ।

বুলাওয়ে টেস্ট–২য় দিন

জিম্বাবুয়ে–দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস

উইম্বলডন

৪র্থ রাউন্ড
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

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