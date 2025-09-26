আপেলের বাগানে সাকিব, সৌদি আরব ভ্রমণের আহ্বান পিটারসেনের
খেলা ডেস্ক
পরিবার নিয়ে আপেলের বাগানে সাকিব আল হাসান। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনের কাছে সৌদি আরব অবিশ্বাস্য লাগছে। ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন মুহূর্তের নির্বাচিত ছবি নিয়ে এই আয়োজন—
জাতীয় ভারোত্তোলনে ৮৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে সোনা জিতেছেন দুর্জয় হাজং। আজ হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামেএশিয়া কাপে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে টসের পর শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কার সঙ্গে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের করমর্দনদুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ভারত সমর্থকদের উচ্ছ্বাসএবার অভিষেক শর্মার ব্যাটিং–তাণ্ডবের শিকার শ্রীলঙ্কার বোলাররা ইতালিয়ান সিরি ‘আ’–তে আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে অনুশীলনে জুভেন্টাসের সার্বিয়ান স্ট্রাইকার দুসান ভ্লাহোভিচসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন রবার্ট লেভানডফস্কি। ছবিটি পোস্ট করে বার্সেলোনার পোলিশ স্ট্রাইকার লিখেছেন, ‘শুক্রবারের সেই মেজাজে ঢুকে পড়ছি’ মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে ‘ক্যাপ্টেনস ডে’ অনুষ্ঠানে কথা বলছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা তিন বছর পর সৌদি আরবে গেছেন কেভিন পিটারসেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়কের কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। ছবিটি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘উড়োজাহাজ থেকে নামা হতে শুরু করে চলে যাওয়া পর্যন্ত যে উদ্দীপনা, তা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। নিজেই গিয়ে দেখুন, দেশটা কতটা প্রাণবন্ত!’ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) শেষে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের কাছে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান। সন্তানদের নিয়ে সেখানকার আপেল বাগানে দেখা গেল বাংলাদেশি অলরাউন্ডারকে