ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ আর্সেনাল–ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচ। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ফাইনালে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ‘এ’ দল।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
এভারটন–লিভারপুল
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল–ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দেপোর্তিভো–বার্সেলোনা
রাত ৯–১৫ মি., ট্যাপম্যাড
শ্রীলঙ্কা ‘এ’–পাকিস্তান ‘এ’
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড
বেলা ২–১৫ মি., ইউরোস্পোর্ট ও ট্যাপম্যাড
ডেজার্ট ভাইপার্স–গালফ জায়ান্টস
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস