আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

পিএসএল ও আইপিএলে আজ দুটি করে ম্যাচ। রাতে আছে এফএ কাপের ম্যাচ, মুখোমুখি চেলসি ও লিডস।

পিএসএল

হায়দরাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইসলামাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

চেন্নাই-গুজরাট
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

লক্ষ্ণৌ-কলকাতা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

লা লিগা

ভায়েকানো-সোসিয়েদাদ
সন্ধ্যা ৬টা, বিগিন অ্যাপ

ওভিয়েদো-এলচে
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

ওসাসুনা-সেভিয়া
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

ভিয়ারিয়াল-সেল্তা ভিগো
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

এফএ কাপ

চেলসি-লিডস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

তুরিনো-ইন্টার মিলান
রাত ১০টা, ডিএজেডএন

এসি মিলান-জুভেন্টাস
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

