বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আজ পর্তুগালের হয়ে খেলতে নামছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
ভোরে সিপিএলে সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগার ম্যাচ। রাতে ইউরোপীয় অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আছে কয়েকটি ম্যাচ।

সিপিএল

বার্বাডোজ–অ্যান্টিগা
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ইউএস ওপেন

সেমিফাইনাল
সিনার–আলিয়াসিমে
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১

এশিয়া কাপ হকি

চায়নিজ তাইপে–কাজাখস্তান
বিকেল ৩টা, সনি স্পোর্টস টেন ১

দক্ষিণ কোরিয়া–মালয়েশিয়া
বিকেল ৫–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১

ভারত–চীন
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস টেন ১

২য় টি–টোয়েন্টি

জিম্বাবুয়ে–শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

লাটভিয়া–সার্বিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ২

আর্মেনিয়া–পর্তুগাল
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ২

ইংল্যান্ড-অ্যান্ডোরা
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫

আয়ারল্যান্ড–হাঙ্গেরি
রাত ১২–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

