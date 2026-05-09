আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
মিরপুরে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচ।

মিরপুর টেস্ট-২য় দিন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

আরামবাগ-মোহামেডান

বেলা ৩–৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি

ব্রাদার্স-রহমতগঞ্জ

বেলা ৩-৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি

আইপিএল

রাজস্থান-গুজরাট

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-চেলসি

বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সান্ডারল্যান্ড-ইউনাইটেড

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি-ব্রেন্টফোর্ড

রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আতলেতিকো-সেল্তা

রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ফ্যানকোড

