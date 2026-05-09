আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ মে ২০২৬)

মিরপুরে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচ।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
আরামবাগ-মোহামেডান
বেলা ৩–৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
ব্রাদার্স-রহমতগঞ্জ
বেলা ৩-৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
রাজস্থান-গুজরাট
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
লিভারপুল-চেলসি
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সান্ডারল্যান্ড-ইউনাইটেড
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আতলেতিকো-সেল্তা
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ফ্যানকোড