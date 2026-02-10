আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড খেলবে আমিরাতের বিপক্ষে। রাতে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ।
নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নিউজিল্যান্ড-আমিরাত
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আয়ারল্যান্ড-আর্জেন্টিনা (নারী)
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
স্পেন-ইংল্যান্ড (পুরুষ)
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চীন-ইংল্যান্ড (নারী)
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
স্পেন-জার্মানি (নারী)
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন-বোর্নমাউথ
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
টটেনহাম-নিউক্যাসল
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
চেলসি-লিডস
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২