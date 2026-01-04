আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ জানুয়ারি ২০২৬)

অ্যাশেজের শেষ টেস্ট শুরু আজ। বিপিএলে আছে দুটি ম্যাচ। আইএল টি-টোয়েন্টি ফাইনালে সাকিবের এমিরেটসের প্রতিপক্ষ ভাইপার্স। আছে প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার ম্যাচও।
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
সিলেট-চট্টগ্রাম
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ঢাকা-রংপুর
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
স্টারস-রেনেগেডস
বেলা ১-০৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
স্করচার্স-স্ট্রাইকার্স
বিকেল ৪-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
কেপটাউন-পার্ল
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ফাইনাল (ভাইপার্স-এমিরেটস)
রাত ৮-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস
লিডস-ম্যান ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-লিভারপুল
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান সিটি-চেলসি
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
রিয়াল মাদ্রিদ-বেতিস
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-আতলেতিকো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ