খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আগামীকাল সকালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। আজ রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মুখোমুখি ফ্রান্স ও ইতালি।

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
আগামীকাল সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

ফিফা আসিয়ান কাপ

ভিয়েতনাম-পাকিস্তান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

কাজাখস্তান-মলদোভা
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

লাটভিয়া-মন্টেনেগ্রো
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

সাইপ্রাস-আর্মেনিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫

বেলজিয়াম-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ফ্রান্স-ইতালি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইউক্রেন-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

আরও পড়ুন