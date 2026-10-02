আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ অক্টোবর ২০২৬)

আগামীকাল সকালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। আজ রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মুখোমুখি ফ্রান্স ও ইতালি।
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
আগামীকাল সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
ভিয়েতনাম-পাকিস্তান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
কাজাখস্তান-মলদোভা
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
লাটভিয়া-মন্টেনেগ্রো
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
সাইপ্রাস-আর্মেনিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫
বেলজিয়াম-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ফ্রান্স-ইতালি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ইউক্রেন-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫