বিপিএলে ফিক্সিং ঠেকাতে আইসিসির দ্বারস্থ হবে বিসিবি

বিপিএলের প্রতি আসরেই শোনা যায় স্পট ফিক্সিংয়ের ফিসফাস। সর্বশেষ বিপিএলের কিছু ঘটনা তদন্তে তো তিন সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে বিসিবি, যেটির রিপোর্ট এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। এর মধ্যেই আজ বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিপিএলের আগামী আসরে স্পট ফিক্সিং ঠেকাতে আইসিসির ইন্টিগ্রিটি ইউনিটকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।
সভার পর মিরপুরে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান। এ ছাড়া বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগকে শক্তিশালী করতে একসময় আইসিসির এই বিভাগে কাজ করা অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়োগ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।
সভায় আলোচনা হয়েছে বিপিএলের আরও কিছু বিষয় নিয়েও। মিডিয়া কমিটির প্রধান জানিয়েছেন, কোন ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে বিসিবির কত টাকা পাওনা, খেলোয়াড়দের পাওনাই বা কত—এসবের একটা হিসাব বিসিবি আগামী দু–তিন দিনের মধ্যে জানাবে। আগামী বিপিএল আয়োজনে আগ্রহী ৫ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের কাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে, এ সিদ্ধান্তও দুয়েক দিনের মধ্যে জানানো হবে।
২০১৫ সালে ময়মনসিংহ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও এত দিন জাতীয় ক্রিকেট লিগে প্রতিনিধিত্ব ছিল না তাঁদের। আসন্ন এনসিএল টি–টোয়েন্টিতে সেটি সম্ভব না হলেও চার দিনের জাতীয় লিগে এবার থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের দল থাকবে। ঢাকা মহানগরের জায়গায় নেওয়া হবে তাদের।
ঢাকা মহানগরকে বাদ দেওয়ার ব্যাখ্যায় বিসিবি পরিচালক নাজমূল আবেদীন জানিয়েছেন, রংপুরকে যখন বিভাগ করা হয়। তখন আটটি দল মেলানোর জন্য ঢাকা মহানগর নামে দল করা হয়। এখন ময়মনসিংহ চলে আসায় তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে।
ক্রিকেট ছড়িয়ে দিতে আঞ্চলিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন করার উদ্যোগ নিয়েছিল বিসিবি। তবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের বেশির ভাগই আড়ালে চলে গেছেন। এবার সব কমিটিই স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন করে কমিটি করা হবে।
সভায় বেশ কিছু নিয়োগও চূড়ান্ত করেছে বিসিবি। বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে জুলিয়ান উডকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া টনি হেমিং নিয়োগ পেয়েছেন টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে। মিরপুরের কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কিছু না বললেও ইফতেখার রহমান জানিয়েছেন, গামিনির কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট নন।
বরিশালের জীবনানন্দ দাশ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আটটি ও বান্দরবানে তিনটি ক্রিকেট পিচ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।