৮৬ বল পর টি-টোয়েন্টিতে ছক্কা মারলেন জাকের

দরকারি সময়েই ব্যাটে রান পেয়েছেন জাকের আলী। আফগানিস্তানের ১৪৭ রান তাড়ায় বাংলাদেশ টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়েছে ২৪ রানের মধ্যে। এরপর শামীম হোসেনের সঙ্গে জাকের আলীর ৫৬ রানের জুটিই বাংলাদেশকে জয়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ৫ বল আর ২ উইকেট হাতে রেখে জয়ও এসেছে।
গতকাল শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে জাকের করেছেন ২৫ বলে ৩৩ রান। আর মাঝারি মানের এই ইনিংসেই ছক্কার খরা ঘুচিয়েছেন জাকের। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কা মেরেছেন ৭ ইনিংস আর ৮৬ বল পর।
শারজায় কাল জাকের ছক্কা মেরেছেন দুটি। এর মধ্যে প্রথমটি এসেছে ইনিংসের অষ্টম ওভারে মোহাম্মদ নবীর দ্বিতীয় বলে। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে লং অন বাউন্ডারির ওপর দিয়ে বড় ছক্কা মেরেছেন জাকের। এর আগে তিনি সর্বশেষ ছক্কা মেরেছেন ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। বোলার ছিলেন কাইল ক্লেইন।
এরপর এশিয়া কাপ ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে টানা ৭ ইনিংসে কোনো ছক্কা মারতে পারেননি জাকের। শুধু বলের হিসাব করলে টানা ৮৬ বল ছক্কাবিহীন ছিলেন জাকের, যদিও বেশির ভাগ সময়ই ব্যাট করেছেন ইনিংসের দশম ওভারের পরে।
গতকাল ছক্কার দীর্ঘ খরা কাটানোর পর আরেকটি মারতে দেরি হয়নি। পরের ওভারে আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে মেরেছেন আরেকটি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে জাকেরের ছক্কা এখন ৪০টি। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ষষ্ঠ। ৪০ ছক্কা আছে তানজিদেরও, তবে ম্যাচ কম খেলেছেন তিনি (৩৮ ইনিংস)। জাকের খেলেছেন ৩৯ ইনিংস।
জাকেরের ছক্কা ফেরানোর ম্যাচে বাংলাদেশ ম্যাচের সঙ্গে জিতেছে সিরিজও। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণীতে জাকের বলেন, ‘ভালো লাগছে (সিরিজ জিতে)। আমরা দল হিসেবে ভালো খেলেছি গত দুই ম্যাচে। আমরা আজকে আরও ক্লিয়ার ও ক্লিনিক্যাল ছিলাম। বোলাররা শুরুতে ছন্দটা ঠিক করে দিয়েছিল।’
শামীমের সঙ্গে জুটি নিয়ে তাঁর কথা, ‘এটাই আমাদের কাজ। ব্যাটসম্যান হিসেবে আমাদের ওই সুযোগগুলো নিতে হতো (বোলারদের বাউন্ডারি মারার)। আমরা ঠিক করেছিলাম, ইতিবাচক থাকব আর বাউন্ডারি খুঁজতে হবে। আমরা তা করেছি।’