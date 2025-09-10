কলা কিনতে খরচ ৪৮ লাখ টাকা, বিসিসিআইকে আদালতের নোটিশ

ভারতের উত্তরাখন্ড হাইকোর্টে দায়ের করা একাধিক পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআইকে নোটিশ পাঠিয়েছেন আদালত। পিটিশনে বলা হয়েছে, বিসিসিআই থেকে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় পাঠানো তহবিলের অপব্যবহার হয়েছে, যার মধ্যে খেলোয়াড়দের জন্য শুধু কলা কিনতেই ৩৫ লাখ রুপি (৪৮ লাখ টাকার বেশি) খরচ দেখানো হয়েছে।
ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব উত্তরাখন্ডের (সিএইউ) ২০২৪–২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কয়েকজন অভিযোগকারী এই পিটিশন দায়ের করেন।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, উত্তরাখন্ড হাইকোর্টে পিটিশনকারীরা অভিযোগ করেন যে ১২ কোটি রুপির মধ্যে ৩৫ লাখ রুপি শুধু রাজ্যের খেলোয়াড়দের জন্য কলা কিনতে খরচ করা হয়েছে। বিচারপতি মনোজ কুমার তিওয়ারির একক বেঞ্চে সঞ্জয় রাওয়াত ও অন্যদের দায়ের করা একাধিক পিটিশনের ওপর এই শুনানি চলছে।
আদালত বোর্ড–প্রদত্ত অর্থের অনিয়ম–সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, সিএইউ যে তহবিল অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তার বড় অংশই এসেছে বিসিসিআই থেকে। আদালত বিসিসিআইকে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বলেছেন। পরবর্তী শুনানি আগামী শুক্রবার।
নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে খরচ হয়েছে ৬.৪ কোটি রুপি। টুর্নামেন্ট ও ট্রায়ালের জন্য খরচ দেখানো হয়েছে ২৬.৩ কোটি রুপি—যেখানে আগের অর্থবছরে খরচ হয়েছিল ২২.৩ কোটি রুপি।
পিটিশনকারীদের অভিযোগ, খাবারের খরচের নামে উত্তরাখন্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আসলে কোটি কোটি রুপি আত্মসাৎ করেছে।