শ্রীলঙ্কা–নিউজিল্যান্ড: যে যেখানে দাঁড়িয়ে

সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেছে শ্রীলঙ্কা। আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হারলে বিশ্বকাপ এখানেই শেষ হয়ে যাবে এবারের টুর্নামেন্টের সহ–আয়োজক শ্রীলঙ্কার।
অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই আজ হারলেও টুর্নামেন্টে টিকে থাকবে তারা। তবে তাতে দলটির সেমিফাইনালে খেলা নানা সমীকরণের ওপর নির্ভর করবে।
কলম্বোতে টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা। দলে ফিরেছেন সাবেক অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা।
নিউজিল্যান্ড দলেও পরিবর্তন একটি। বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার জিমি নিশাম। সুযোগ পেয়েছেন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার কোল ম্যাকনকি।