পাকিস্তান–আফগানিস্তান লড়াইয়ে সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ চান না রশিদ খান

ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ এখন হয় না বললেই চলে। শুধু আইসিসি ও এসিসি টুর্নামেন্টেই দুই প্রতিবেশীর দেখা হয়। সে তুলনায় পাকিস্তান আফগানিস্তানের মুখোমুখি হয় বেশি। আর এই দুই দেশ ক্রিকেট মাঠে নামলে সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।
সে কারণেই আজ শারজাতে ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে সমর্থকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান।
সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। ২০২২ সালে এশিয়া কাপে আফগানিস্তানকে ১ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। সেই ম্যাচ শেষে গ্যালারিতে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েও পড়ে।
একটি ভিডিওতে আফগান সমর্থকদের চেয়ার দিয়ে পাকিস্তানের সমর্থকদের মারতে দেখা যায়। ঘটনার ভয়াবহতা তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমকে তৎকালীন পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেছিলেন, ‘সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন না। এ ধরনের পরিবেশ আপনাকে অসুস্থ করে তুলবে। আমরা আইসিসিকে লিখিতভাবে জানাব, নিজেদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরব, যা করা সম্ভব করব। কারণ, দৃশ্যগুলো ছিল বীভৎস।’
২০২৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারায় আফগানরা। তখন আফগানরা গুলি ছুঁড়ে ও আতশবাজি ফুটিয়ে ঐতিহাসিক জয় উদ্যাপন করে। এর আগে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও দুই দেশের সমর্থকদের মধ্যে গন্ডগোল হয়।
সে কারণেই সংবাদ সম্মেলনে রশিদ খান বলেন, ‘যাঁরা স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখতে আসেন, তাঁদের জন্য আমার বার্তা হলো—ক্রিকেট একতা তৈরি করে। এটি মানুষ ও জাতিকে একত্র করে। শান্তির বার্তা দেয়। এই খেলা শুধু আনন্দের জন্য। আমরা এই খেলা খেলি নিজেদের আনন্দের জন্য এবং দর্শক ও সমর্থকদের বিনোদন দেওয়ার জন্য। এটি শুধুই একটা ক্রিকেট ম্যাচ। আমি সবাইকে বলছি মাঠে আসুন, আনন্দ করুন, নিজের দলকে সমর্থন করুন আর খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করুন।’
আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কও খুব একটা ভালো নয়। সব মিলিয়ে শারজা স্টেডিয়ামে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। স্টেডিয়ামে দুই দেশের সমর্থকদের জন্য বসার আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে এবং সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
২০২৩ সালে দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সমর্থকদের বসার জায়গা আলাদা ছিল স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৯টায় মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।