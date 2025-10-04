৩৪ ছক্কায় দেড় লাখ টাকার বল হারালেন অস্ট্রেলিয়ার হারজাস

প্রথম পাঁচ বলে রানই পাননি। ষষ্ঠ বলে ব্যাট থেকে আসে প্রথম রান, আর সেটিই ছক্কা। ছক্কা মেরে রানের খাতা খোলা হারজাস সিং এরপর যা করলেন, তা অবিশ্বাস্য।
খেললেন মাত্র ১৪১ বল, করলেন ৩১৪ রান! ট্রিপল সেঞ্চুরির সেই ইনিংসে চার মাত্র ১২টি, ছক্কা ৩৪টি। এর অনেকগুলোই উড়ে গেছে মাঠের বাইরে। হারিয়ে গেছে বলও।
হারিয়ে যাওয়া বলগুলোর মোট মূল্য প্রায় ২ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা)।
২০ বছর বয়সী হারজাস ধুমধাড়াক্কা ইনিংসটি খেলেছেন নিউ সাউথ ওয়েলস ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেটে। সিডনির শীর্ষ ওয়ানডে প্রতিযোগিতাটিতে আজ ওয়েস্টার্ন সাবআর্বসের হয়ে সিডনি ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন তিনি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হারজাস গত বছর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন।
অ্যাশফিল্ডের প্রাটেন পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্টার্ন সাবআর্বস করে ৫ উইকেটে ৪৮৩ রান, যা অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেট ইতিহাসে দলগত সর্বোচ্চ। আর এই রেকর্ডে বড় অবদান হারজাসের ট্রিপল সেঞ্চুরির। তাঁর দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান মাত্র ৩৭।
তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে হারজাস মাঠে নামেন ১১তম ওভারে। শুরুটা ছিল ধীরগতির। সেঞ্চুরিতে পৌঁছাতে লেগেছে ৭৪ বল, ইনিংসের সেটি ৩৫তম ওভার। এরপর রান করেছেন ঝোড়ো গতিতে—সেঞ্চুরির পরের ২১৪ রান এসেছে মাত্র ৬৭ বলে। ২৮৩ রানে থাকা অবস্থায় টানা তিন ছয়ে ৩০১–এ পৌঁছান ব্যক্তিগত ১৩২ বলে। ইনিংসের শেষ ওভারে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়ার আগে তাঁর নামের পাশে ৩৪ ছক্কায় গড়া ৩১৪ রানের ইনিংস।
ইনিংসটি নিয়ে ফক্স স্পোর্টসকে হারজাস বলেন, ‘আমি জানতাম, বড় বড় ছক্কা মারতে পারি। তবে কত দিন সেটা পারব, এটা ছিল বড় প্রশ্ন। আমার মনে হয়, আজকের এই ইনিংস প্রমাণ দিচ্ছে, লম্বা সময় ধরেই এমন বড় শট খেলতে পারব।’
হারজাসের ছক্কার ঝড়ে বেশ কয়েকটি কোকাবুরা বল হারিয়ে গেছে। খেলতে হয়েছে বিকল্প বলে। ম্যাচের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, আনুমানিক ২ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বল হারিয়ে গেছে—ফক্স স্পোর্টসকে তথ্যটা দিয়েছেন হারজাসই।
নিউ সাউথ ওয়েলস ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেটে হারজাসের ইনিংসটি অবশ্য সর্বোচ্চ নয়। ১৯০৩ সালে রেডফার্নের বিপক্ষে পাডিংটনের ভিক্টর ট্রাম্পারের ৩৩৫ রান এখনো সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে ২০০৭ সালে নর্থ সিডনির বিপক্ষে সাদারল্যান্ডের ফিল জ্যাকের ৩২১। হারজাস আছেন তৃতীয় স্থানে।
উইজডেন ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, এ ম্যাচের লিস্ট ‘এ’ মর্যাদা নেই। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ভারতের এন জগদিসানের ২৭৭, তামিলনাড়ুর এই ক্রিকেটার অরুণাচলের বিপক্ষে কীর্তিটি গড়েন ২০২২ সালে।
২০২৪ অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৫৫ রানের ইনিংস খেলা হারজাসের মা–বাবা পাঞ্জাবের অ্যাথলেট। বাবা রাজ্য দলের সাবেক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন এবং মা রাজ্য–পর্যায়ের লং জাম্পার। মা–বাবাকে নিজের ট্রিপল সেঞ্চুরি খবর দিয়েছেন জানিয়ে হারজাস বলেন, ‘মা শুনে বললেন, ওনার পা দুটো কাঁপছে। আর বাবা ফোন ধরে কেঁদে দিয়েছেন।’