রোহিত শর্মার নতুন গাড়ির নম্বরপ্লেট কেন ৩০১৫

গাড়ির ব্যাপারে বেশ সৌখিন ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সম্প্রতি নিজের গ্যারাজে যোগ করেছেন ঝকঝকে নতুন এক ল্যাম্বরগিনি উরুস এসই। রং? ঝলমলে কমলা। তবে গাড়ির মডেল বা দাম নয়, আলোচনায় চলছে এর বিশেষ নম্বরপ্লেট নিয়ে। ‘৩০১৫ ’—নম্বরপ্লেটে এই সংখ্যার রহস্য কী?
রোহিতের গ্যারাজে তো আগে থেকেই বিলাসবহুল বেশ কিছু গাড়ি—বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ, আরেকটি নীল ল্যাম্বরগিনি উরুসও ছিল। এ বছরের শুরুর দিকে রোহিত সেই নীল উরুস (যেটার নম্বরপ্লেট ছিল ‘২৬৪ ’) দিয়ে দিয়েছেন এক ড্রিম-ইলেভেন প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে। ‘২৬৪’ সংখ্যা কিন্তু এমনি এমনি নয়—২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে করা তাঁর বিশ্বরেকর্ড ২৬৪ রানের ইনিংসের স্মৃতি।
নতুন কমলা রঙের এই উরুসের নম্বরপ্লেটে তাহলে ‘৩০১৫’ কেন? এবার রোহিত নম্বর বেছে নিতে গিয়ে নিজের কোনো ব্যাটিং রেকর্ড নয়, প্রাধান্য দিয়েছেন পরিবারকে। ‘৩০’ তাঁর মেয়ে সামায়রার জন্মতারিখ-৩০ ডিসেম্বর। ‘১৫’ ছেলে আহানের জন্মদিন-১৫ নভেম্বর। মজার ব্যাপার হলো, ৩০ আর ১৫ যোগ করলে হয় ৪৫—যেটা রোহিতের আন্তর্জাতিক জার্সি নম্বর!
প্রায় ৪ কোটি ৫৭ লাখ রুপি খরচ করে কেনা এই নতুন উরুস এসই-তে আছে আপগ্রেডেড স্টাইলিং, প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইঞ্জিন, ৮০০ হর্সপাওয়ার, ৯৫০ এনএম টর্ক—আর শূন্য থেকে ১০০ কিমি/ঘণ্টা গতি তুলতে লাগে মাত্র ৩.৪ সেকেন্ড!
৩৮ বছর বয়সী রোহিতকে ব্যাট হাতে দেখা গেছে এ বছরের আইপিএলে, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে। টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়ে এখন শুধু ওয়ানডে খেলছেন রোহিত, লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ। তবে একই সঙ্গে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জন, আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরের পরই ওয়ানডে দলটাকে নতুন করে গড়তে চায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, সেটা হলে হয়তো সরে দাঁড়াতে হতে পারে রোহিত ও বিরাট কোহলিকে।