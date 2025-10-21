রিজওয়ানকে সরিয়ে শাহিন আফ্রিদিকে ওয়ানডে দলের অধিনায়ক বানাল পিসিবি

পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে। তাঁর জায়গায় শাহিন আফ্রিদিকে ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে গতকাল প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর এ সিদ্ধান্ত জানায় পিসিবি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ টেস্টে ৩৩ বছর বয়সী রিজওয়ান ও ২৫ বছর বয়সী আফ্রিদি দুজনেই খেলছেন।
রিজওয়ানকে সরানোর কোনো কারণ জানায়নি পিসিবি। এমনকি পিসিবির আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়নি। বোর্ডের ভাষ্য অনুযায়ী, ইসলামাবাদে নির্বাচক কমিটি ও সাদা বলের দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রিজওয়ানকে সরানোর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল পিসিবি। গত সপ্তাহে পিসিবির বিবৃতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে রিজওয়ানকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।
উল্টো তারা জানায়, কোচ হেসন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে আহ্বান জানিয়েছেন যেন তিনি নির্বাচক ও উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে নতুন অধিনায়ক নিয়োগ দেন। ক্রিকেটভিত্তিক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, রিজওয়ানকে সরানোর এই সিদ্ধান্ত সরাসরি কোচের পক্ষ থেকে আসেনি, তবে এ বিষয়ে পিসিবির উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর সমর্থন ছিল।
শাহিন আফ্রিদি এর আগেও সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা অবশ্য খুব একটা সুখকর ছিল না। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের আগে তাঁকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়। সেই সিরিজ ৪–১ ব্যবধানে হেরে যায় পাকিস্তান। এরপর রিজওয়ানের মতো আফ্রিদিকেও ওয়ানডে অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় ওয়ানডে দলের অধিনায়ক হন বাবর আজম।
রিজওয়ানকে সরালেও পাকিস্তান আপাতত তিন অধিনায়কের দলই থাকছে। যদিও শান মাসুদ ও সালমান আলি আগাসহ যে তিনজনের মধ্যে নেতৃত্ব ছিল, তাঁদের ভেতর রিজওয়ানকেই সবচেয়ে নিরাপদ বা স্থিতিশীল বলে মনে করা হচ্ছিল।
গত বছর ওয়ানডে অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে রিজওয়ান পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। গড় প্রায় ৪২। তাঁর অধিনায়কত্বে গত বছর অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। তবে এ বছর পারফরম্যান্স অনেকটাই নিম্নগামী, বিশেষ করে ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রথম পর্বেই ছিটকে যাওয়াটা বড় ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হচ্ছে।
শাহিন আফ্রিদি বর্তমানে ওয়ানডে সংস্করণে দারুণ ছন্দে আছেন। গত বছর তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়ে বড় ভূমিকাও ছিল তাঁর। ২০২৩ বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকে টেস্ট খেলা দেশগুলোর মধ্যে কোনো ফাস্ট বোলারেরই শাহিনের চেয়ে বেশি উইকেট নেই। এই সময়ে তাঁর উইকেটসংখ্যা ৪৫—গড়ে প্রতি ম্যাচে ২টির বেশি উইকেট।
পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক হিসেবে আফ্রিদির প্রথম প্রতিপক্ষ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
দায়িত্ব হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। আগামী মাসে ফয়সালাবাদে তিন ম্যাচের এই ওয়ানডে সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে। সিরিজটি শুরু হবে ৪ নভেম্বর।