অভিষেকের তাণ্ডবে ২০ ওভারের ম্যাচ ১০ ওভারেই জিতল ভারত

টি-টুয়েন্টি ম্যাচকে টি-টেন বানিয়ে জিতে গেল ভারত। গুয়াহাটিতে আজ পাঁচ ম্যাচ সিরিজের তৃতীয়টিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ১৫৪ রানের লক্ষ্য ১০ ওভার হাতে রেখেই পেরিয়ে গেছে ভারত। অভিষেক শর্মার তাণ্ডবে পাওয়া ৮ উইকেটের জয়ে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ভারত। যার অর্থ, দুই ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতল দলটি।
টসে হেরে ব্যাটিং পেয়ে ৯ উইকেটে ১৫৩ রান করে নিউজিল্যান্ড। ৪০ বলে সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন গ্লেন ফিলিপস। ২৩ বলে ৩২ করেছেন ৫২ রানের চতুর্থ উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী মার্ক চ্যাপম্যান। ৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন ভারতীয় পেসার যশপ্রীত বুমরা। ম্যাচসেরা হয়েছেন বুমরাই।
রান তাড়ায় প্রথম বলেই সঞ্জু স্যামসনকে বোল্ড করে দেন কিউই পেসার ম্যাট হেনরি। ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে ছক্কা মেরে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন ঈশান কিষান। ওভারে আসে ১৬ রান। অভিষেকের তাণ্ডব শুরু দ্বিতীয় ওভারে। মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই ছক্কা মেরে জ্যাকব ডাফিকে স্বাগতম জানান ভারতীয় ওপেনার। ওই ওভারে ৩ বলে খেলে ১১ রান নেওয়া অভিষেক কাইল জেমিসনের করা পরের ওভারে ৩ বলে খেলে তোলেন ১২ রান।
চতুর্থ ওভারে কিষান বিদায় নেন ১৩ বলে ২৮ রান করে। তাতে ভাঙে ১৯ বলে গড়া দুজনের ৫৩ রানের জুটি। এরপর উইকেটে এসে ধ্বংসযজ্ঞে যোগ দেন সূর্যকুমার যাদব। দুজনে ৪০ বলে ১০২ রানের জুটি গড়ে দলকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান।
অব্যবহৃত বলের হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ বা এর বেশি রানের লক্ষ্য পেরিয়ে দ্বিতীয় বড় জয় ভারতের। বড় জয়টি অস্ট্রেলিয়ার। ২০২৪ সালে স্কটল্যান্ডের ১৫৪ রান ৬২ বল হাতে রেখেই পেরোয় দলটি।
পাওয়ার প্লের শেষ বলে ডাফিকে ছক্কা মেরে ১৪ বলেই ফিফটি পেয়ে যান অভিষেক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে এর চেয়ে কম বলে ফিফটি করেছেন শুধু যুবরাজ সিং। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ডারবানে ১২ বলে ফিফটি করার পথে ইংলিশ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন যুবরাজ। পাওয়ার প্লেতে ভারত তোলে ৯৪ রান। মাত্র একবারই ভারত প্রথম ৬ ওভারে এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে টি-টোয়েন্টিতে—গত বছর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৯৫।
অভিষেক আজ শেষ পর্যন্ত ২০ বলে ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৭টি চার ও ৫টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ২৬ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় অপরাজিত থাকেন ৫৭ রান করে।
সিরিজের চতুর্থ ম্যাচটি বুধবার বিশাখাপট্টনমে।
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৫৩/৯ (ফিলিপস ৪৮, চ্যাপম্যান ৩২, স্যান্টনার ২৭; বুমরা ৩/১৭, বিষ্ণয় ২/১৮, পান্ডিয়া ২/২৩)।ভারত: ১০ ওভারে ১৫৫/২ (অভিষেক ৬৮*, সূর্যকুমার ৫৭*, কিষান ২৮; হেনরি ১/২৮, সোধি ১/২৮)।ফল: ভারত ৮ উইকেটে জয়ী।সিরিজ: ৫-ম্যাচ সিরিজে ভারত ৩-০-তে এগিয়ে।ম্যান অব দ্য ম্যাচ: যশপ্রীত বুমরা।