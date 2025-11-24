রংপুরকে জেতালেন নাসির, তিন দিনে জিতল সিলেটও

তিন দিনেই শেষ হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের পঞ্চম রাউন্ডের দুটি ম্যাচ। ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে সিলেটকে জিতিয়েছেন আবু জায়েদ। রান তাড়ায় কিছুটা বিপদে পড়ে যাওয়া রংপুরকে জিতিয়েছেন নাসির। খুলনা-ময়মনসিংহের ম্যাচ হাঁটছে ড্রয়ের দিকে।
রংপুর-রাজশাহী: নাসিরের ফিফটিতে রংপুরের জয়
রাজশাহীতে ম্যাচ জিততে ১৩০ রানের লক্ষ্য পায় রংপুর। রান তাড়ায় ৫৯ রানেই তারা হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। সেখান থেকে রংপুরকে উদ্ধার করেন নাসির হোসেন। তানভীর হায়দারের সঙ্গে ৭৩ রানের জুটি গড়ে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ২০১৮ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা নাসির।
রংপুরের জয়টা সহজ করে দিয়েছিলেন বোলাররাই। ১০ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা রাজশাহীকে তারা অলআউট করে দেয় ১১৯ রানে। মেহেদী হাসান ৪ এবং রবিউল হক ও মুকিদুল ইসলাম নেন ৩টি করে উইকেট।
বরিশাল-ঢাকা: বরিশালের বিপক্ষে বিপদে ঢাকা
কক্সবাজারে ৩ উইকেটে ২৪৩ রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করেছিল বরিশাল। শেষ পর্যন্ত তারা অলআউট হয়েছে ৩৪১ রানে। দলটির হয়ে ফিফটি পেয়েছেন তাসামুল হক ও মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। ঢাকার সুমন খান নেন ৪ উইকেট।
৬৮ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা ঢাকা ১২৪ রান তুলতে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে। তৃতীয় দিন শেষে ৫৬ রানে এগিয়ে গেছে দলটি।
খুলনা-ময়মনসিংহ: খুলনাকে ছুঁয়েছে ময়মনসিংহ
সৌম্য সরকারের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ৩৮৭ রানের বড় সংগ্রহ পেয়েছিল খুলনা। কোনো ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি না পেলেও ৩ উইকেট হাতে রেখেই তাঁদের ছুঁয়ে তৃতীয় দিনটা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। শেষ দিনে নাটকীয় কিছু না ঘটলে ম্যাচটা ড্রয়ের দিকেই হাঁটছে। ময়মনসিংহের হয়ে ফিফটি করেছেন মোহাম্মদ নাঈম, আজিজুল হাকিম, আবদুল মজিদ ও আল আমিন জুনিয়র ও আরিফ আহমেদ।
প্রথম তিনজন আউট হয়ে গেলেও পরের দুজন এখনো অপরাজিত আছেন। কাল আল আমিন ৬২ ও আরিফ ৫৯ রান নিয়ে শেষ দিন শুরু করবেন।