ভারতের ক্রিকেটাররা বিদেশ সফরে বাজে অভ্যাসে জড়ান, বললেন জাদেজার স্ত্রী

রবীন্দ্র জাদেজার প্রশংসা করতে গিয়ে ভারতের খেলোয়াড়দের নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করেছেন তাঁর স্ত্রী রিভাবা জাদেজা। তিনি বলেন, ভারতের ক্রিকেটাররা বিদেশ সফরে গেলে বাজে অভ্যাসে জড়ান। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা এক যুগ ধরে জাতীয় দলের হয়ে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলেও কখনো ভুল কর্মকাণ্ডে জড়াননি।
রিভাবা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়ের নাম না নিলেও তাঁর এই মন্তব্য ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমের আচরণ ও সামগ্রিক সংস্কৃতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী ছাড়াও রিভাবার বড় পরিচয় তিনি গুজরাটের বিধানসভার সদস্য ও রাজ্য সরকারের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একটি জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে রিভাবা বলছেন, ‘আমার স্বামী, ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজাকে, লন্ডন, দুবাই এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো অনেক দেশে ক্রিকেট খেলতে যেতে হয়। তবু আজ পর্যন্ত তিনি কোনো ধরনের আসক্তি বা কোনো বাজে অভ্যাসে জড়াননি; কারণ, তিনি তাঁর দায়িত্ব বোঝেন। দলের বাকিরা সবাই বাজে কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন, কিন্তু তাঁদের ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই।’
২০১২ সালে ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া জাদেজা এখন জাতীয় দলের অন্যতম সিনিয়র সদস্য। গত বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বললেও টেস্ট ও ওয়ানডে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেন, ‘আমার স্বামী ১২ বছর বাড়ির বাইরে। তিনি যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে কী মানতে হবে, সেই নৈতিক কর্তব্যটা তিনি জানেন।’
ভিডিওর বক্তব্যটি কোন দিনের, সেটি জানা যায়নি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস নাউ জানিয়েছে, রিভাবা বক্তব্যটি দিয়েছেন গুজরাটের ধারকার জনসভায়। তাঁর বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন জনের বক্তব্যে উঠে আসছে ভারতের ক্রিকেটারদের বিদেশ সফরের বিভিন্ন আলোচিত ঘটনাও।
যেমন ২০১৬ সালে ক্যারিবিয়ান সফরের সময় লোকেশ রাহুলের একটি ছবির ঘটনা। রাহুল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তাঁকে বিয়ারের বোতল হাতে দেখা যায়। ছবিটি ভাইরাল হয়ে গেলে বিসিসিআই খেলোয়াড়দের অনলাইনে পোস্ট করা নিয়ে সতর্ক থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সময় ভারতীয় বোর্ড বলেছিল, কোটি কোটি তরুণ ভক্ত প্রভাবিত হন বলে ক্রিকেটারদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নৈতিক দায়িত্ব প্রদর্শন করতে হবে। পরে রাহুল তাঁর সব প্ল্যাটফর্ম থেকে ছবিটি মুছে দেন।