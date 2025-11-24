এক বছরে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা এখন সালমানের

এ বছর ৫৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। এই ৫৪টি ম্যাচই খেলেছেন সালমান আগা। আর তাতেই রেকর্ড হয়ে গেছে, এক পঞ্জিকাবর্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড।
পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক রেকর্ডটা গড়েছেন পরশু ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ম্যাচটি খেলতে নেমেই একসঙ্গে তিন কিংবদন্তিকে পেছনে ফেলেছেন সালমান। এত দিন এক পঞ্জিকাবর্ষে ৫৩টি ম্যাচ খেলে যৌথভাবে রেকর্ডটার মালিক ছিলেন ভারতের রাহুল দ্রাবিড় ও মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং পাকিস্তানের মোহাম্মদ ইউসুফ।
সালমান এ বছর ৩২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি, ১৭টি ওয়ানডে ও ৫টি টেস্ট খেলেছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ পর্যন্ত ২২ জন খেলোয়াড় এক পঞ্জিকাবর্ষে ৫০ বা এর বেশি ম্যাচ খেলেছেন। এই মাইলফলক ছোঁয়া প্রথম খেলোয়াড় শচীন টেন্ডুলকার। সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ভারতীয় কিংবদন্তি ১৯৯৭ সালে ম্যাচ খেলার ‘ফিফটি’ করেন। ১৯৯৯ সালে রেকর্ডটা ভেঙে দেন টেন্ডুলকার-সতীর্থ রাহুল দ্রাবিড়।
সালমান গড়েছেন ম্যাচ খেলার বিশ্ব রেকর্ড। তাঁর দল বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামলেই ভাঙবে জাতীয় রেকর্ড। এ বছর ও ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৫৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান।
এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা ভারতের—২০২২ সালে ৭১টি।