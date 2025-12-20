২০০ টাকায় দেখা যাবে বিপিএলের ম্যাচ

বিপিএলের লিগ পর্বে প্রতিদিন একই মাঠে হবে দুটি করে ম্যাচ। দুটি ম্যাচই দেখা যাবে এক টিকিটে। আর প্রতিটি টিকিট কেনা যাবে সর্বনিম্ন ২০০ টাকায়। আজ সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ—সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া বিপিএলে ম্যাচের সব ধরনের টিকিটের দাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
বিপিএলের দ্বাদশ আসর শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। টিকিট বিক্রি শুরু হবে ২১ ডিসেম্বর। সিলেট পর্বে খেলা হবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। মাঝে ২৮ ও ৩১ ডিসেম্বর কোনো ম্যাচ নেই। সিলেটের মাঠে খেলা দেখতে টিকিট কাটতে হবে অনলাইনে।
বিসিবির সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ম্যাচের টিকিট কোনো বুথে সরাসরি বিক্রি করা হবে না। দর্শক www.gobcbticket.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টিকিট কিনতে পারবেন।
গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের (আপার ইস্ট, আপার ওয়েস্ট, লোয়ার ইস্ট ও লোয়ার ওয়েস্ট) প্রতিটি আসনের টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার টাকা। ক্লাব হাউস (আপার) টিকিটের মূল্য ৫০০ টাকা।
সবচেয়ে কম দামে ম্যাচ দেখার সুযোগ থাকছে শহীদ তুরাব স্ট্যান্ড এবং গ্রিন গ্যালারি/গ্রিন হিল এরিয়ায়, যেখানে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০ টাকা। এছাড়া শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ডের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ টাকায়।
ক্লাব হাউসের ‘জিরো ওয়েস্ট জোন’-এর টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ৬০০ টাকা।
দ্বাদশ বিপিএলের প্রথম দিনে উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই দিন সন্ধ্যায় খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস–চট্টগ্রাম রয়্যালস।