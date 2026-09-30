বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে কাদের দলে রাখল অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজকে সামনে রেখে ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। আগামী ৯ অক্টোবর ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে শুরু হবে তিন ম্যাচের আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ।
একই ভেন্যুতে পরের দুটি ম্যাচ হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর। গত জুলাইয়ে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর এটাই অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের প্রথম সিরিজ।
বাংলাদেশের মেয়েদের বিপক্ষে এই সিরিজের পর অস্ট্রেলিয়ার একই দল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও তিন ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ১৮ অক্টোবর সিডনিতে শুরু হবে সেই সিরিজ।
দুটি সিরিজেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিশ্বকাপজয়ী সোফি মোলিনু। তবে হিপের চোট থেকে মাত্রই সেরে ওঠায় বাংলাদেশ সিরিজে তাঁকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকবে অস্ট্রেলিয়ার মেডিক্যাল ও কোচিং স্টাফরা।
ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকইনফো জানিয়েছে, বাংলাদেশ সিরিজে মোলিনুকে খেলাবে না অস্ট্রেলিয়া। তাই এই সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন তাহলিয়া ম্যাকগ্রা। মোলিনুকে নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছে অস্ট্রেলিয়া।
চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না অস্ট্রেলিয়ার তরুণ পেসার লুসি হ্যামিল্টন। কোয়াড ইনজুরিতে ভুগছেন তিনি। আর পিঠের চোটের কারণে দলে জায়গা হয়নি আরেক পেসার ডার্সি ব্রাউনের।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজটিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক শাউন ফ্লেগলার। বিশেষ করে আগামী বছরের আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণকে ভালো পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন তিনি, ‘বাংলাদেশ খুব ভালো পরীক্ষা হবে, বিশেষ করে তাদের বোলিং আক্রমণের কারণে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে আমাদের ব্যাটারদের উপমহাদেশীয় ধরনের বোলিংয়ের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জনেরও দারুণ সুযোগ এটি।’
সোফি মোলিনু (অধিনায়ক), নিকোলা ক্যারি, অ্যাশলেই গার্ডনার, কিম গার্থ, লুসি হ্যামিল্টন, অ্যালানা কিং, ফিবি লিচফিল্ড, তাহলিয়া ম্যাকগ্রা, বেথ মুনি, এলিস পেরি, মেগান শুট, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, জর্জিয়া ভল ও জর্জিয়া ওয়ারেহাম।