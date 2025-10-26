ওকে কারাগারে ঢুকিয়ে চাবিটা ফেলে দাও—শ্লীলতাহানির ঘটনায় গাভাস্কার

ভারতে নারী বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া দলের দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় খেপেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন তিনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেতে এই ক্রিকেটার বলেছেন, দায়ী ব্যক্তিকে জেলে ভরে চাবিটা ফেলে দিতে।
ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার। সেদিন সকালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে টিম হোটেল থেকে বেরিয়ে ক্যাফেতে যাওয়ার পথে অস্ট্রেলিয়া দলের দুই ক্রিকেটার ওই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শিকার হন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বিবৃতিতে বলা হয়, ক্রিকেটাররা হেঁটে যাওয়ার সময় এক মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের ‘অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ’ করেন। এ ঘটনায় পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।
বিশ্বকাপের মধ্যে দুই অস্ট্রেলিয়ানের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে ইন্ডিয়া টুডের সঙ্গে কথা বলেন গাভাস্কার। হতাশা প্রকাশ করে এই ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘আমরা ‘অতিথি দেবো ভব’ (অর্থাৎ ‘অতিথি হলেন দেবতার সমান’) এর জন্য বিখ্যাত। এই ঘটনা শোনা সত্যিই খুব, খুব দুঃখজনক। এটি নিঃসন্দেহে এক জঘন্য ঘটনা। আইন নিজস্ব পথে চলবে নিশ্চিতভাবেই। আমি আশা করি দোষী ব্যক্তিটি কঠোরভাবে শাস্তি পাবে। ওকে কারাগারে ঢুকিয়ে চাবিটা ফেলে দাও। আমি মনে করি এটাই একমাত্র উপায়। শুধু ওকে বন্দী করো আর চাবিটা ফেলে দাও।’
দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় নিন্দা জানায় ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের এই ঘটনাকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ এবং ভারতের জন্য অপমানজনক বলে অভিহিত করেছে সংস্থাটি। বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, তবে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ভারতকে সব সময়ই সবাই চেনে এর আন্তরিকতা, আতিথেয়তা এবং অতিথিদের প্রতি যত্নের জন্য। এ ধরনের কাজের প্রতি আমরা জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখি।’