মুশফিকের এক শ টেস্ট খেলা কেন বিশেষ, জানালেন পন্টিং

শততম টেস্টের মাইলফলক স্পর্শ করায় আজ দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে চলছে মুশফিকুর রহিম-বন্দনা। শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, শুভকামনায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি। মুশফিককে ১০০তম টেস্ট খেলায় অভিনন্দন জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংও। সঙ্গে যোগ করেছেন, এক শ টেস্ট খেলা কেন বড় অর্জন, কেন ক্রিকেট–বিশ্ব এটিকে বড় করে দেখে—সেই ব্যাখ্যাও।
২০০৫ সালের মে মাসে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ অভিষেক হওয়া মুশফিক আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট দিয়ে ১০০ টেস্ট খেলার মাইলফলক ছুঁয়েছেন। এ বিষয়ে আইসিসি রিভিউতে পন্টিং বলেন ‘এটা অবিশ্বাস্য অর্জন। বাংলাদেশের কেউ প্রথম এমন কিছু করল।’
মুশফিকের অর্জন কত বড়, সেটি বোঝাতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৬৮ টেস্ট খেলা পন্টিং বলেন, ‘আমি সব সময়ই বলি, একজন ক্রিকেটার কতটা মানসম্পন্ন, তা বিচার করার ক্ষেত্রে আমার প্রধান মানদণ্ড হলো তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ার এবং কত বছর ধরে তিনি ধারাবাহিকভাবে উঁচুমানের পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারেন।’
দুই দশকের বেশি সময় ধরে খেলা মুশফিক টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ও একমাত্র উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, যাঁর দুটি ডাবল সেঞ্চুরি আছে। বছরের পর বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে খেলে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, ভালো খেলে জায়গা ধরে রাখার মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন পন্টিং, ‘(দীর্ঘদিন খেলার পথে) প্রায় প্রতিবছরই, যখন আপনি ৭০, ৮০, ৯০ টেস্ট খেলে ফেলেন, তখন নিজেকে বদলে নেওয়া, উন্নতি করা এবং আরও ভালো হয়ে ওঠার পথ খুঁজে বের করা লাগে। আর ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এসে এটা করা মোটেও সহজ নয়। তাই দুর্দান্ত অর্জন।’
মুশফিককে শুভেচ্ছা জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দুবারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, ‘১০০তম ম্যাচের জন্য আমি তাঁকে শুভকামনা জানাই। আশা করি এটা তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা টেস্ট ম্যাচগুলোর একটি হবে।’