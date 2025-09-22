পাঁচ বছর পর সিপিএলে পঞ্চম শিরোপা জিতল নাইট রাইডার্স

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) ১৩তম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। আজ গায়ানায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্সকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে নিকোলাস পুরানের নেতৃত্বাধীন নাইট রাইডার্স।
প্রথমে ব্যাটিং করে গায়ানা করে ৮ উইকেটে ১৩০ রান। তাড়া করতে নেমে ১৮ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছায় ত্রিনবাগো। এটি সিপিএলে দলটির পঞ্চম শিরোপা। এর আগে সর্বশেষ ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।
প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে রান তাড়ায় প্রথম দুই ওভারেই ২৫ রান তুলে ফেলেছিল নাইট রাইডার্স। এরপর আচমকার বিনা উইকেটে ৩৩ থেকে ৫৪/৩-এ পরিণত হয় দলটির স্কোর। সুনীল নারাইন পাঁচে নেমে দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করলেও তাঁর ইনিংস খুব একটা স্থায়ী হয়নি। ২ ছক্কার ইনিংস থামে ১৭ বলে ২২ রান করে।
এরপর কাইরন পোলার্ড নেমে ইমরান তাহিরকে ইনিংসের ১৪তম ওভারে তিন ছক্কা মারলে জয় নাগালে চলে আসে রাইডার্সদের। পোলার্ড তাহিরের পরের ওভারে বোল্ড হলেও (১২ বলে ২১ রান) দলকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন কিসি কার্টি-আকিল হোসেনরা।
এর আগে গায়ানার হয়ে সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইফতিখার আহমেদ। ডুয়াইন প্রিটোরিয়াসের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রানের ইনিংস। নাইট রাইডার্সের হয়ে ২৫ রানে ৩ উইকেট নেন সৌরভ নেত্রবালকার। যা তার দলকে শেষ পর্যন্ত শিরোপাজয়ের ভিত তৈরি করে দিয়েছে।
২০১৭ সাল থেকে টানা চার মৌসুমে সিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। তবে টানা সাফল্যের পর টানা ব্যর্থতায় ডুবে যায় দলটি। ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মাত্র একবার ফাইনাল খেলা নাইট রাইডার্স অবশেষে পাঁচ বছর পর দেখা পেল পঞ্চম শিরোপার।
গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্স: ২০ ওভারে ১৩০/৮ (ইফতিখার ৩০, প্রিটোরিয়াস ২৫; নেত্রবালকার ৩/২৫, আকিল ২/২৬)।
ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স: ১৮ ওভারে ১৩৩/৭ (হেলস ২৬, মুনরো ২৩, নারাইন ২২; তাহির ৩/৩৪, শামার ২/৯)।
ফল: ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ৩ উইকেটে জয়ী।