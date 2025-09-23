দ্বিতীয় বলেই উইকেট পেলেন শাহিন আফ্রিদি

শ্রীলঙ্কা: ১ ওভারে ৪/১
প্রথম ওভারে শাহিন আফ্রিদির উইকেট পাওয়া এখন আর কোনো খবর। পাকিস্তানি পেসার যে নিয়মিতই প্রথম ওভারে উইকেট পান। আজও যেমন পেলেন। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই শ্রীলঙ্কার ফর্মে থাকা ওপেনার কুশল মেন্ডিসকে ফিরিয়েছেন আফ্রিদি। টি–টোয়েন্টিতে প্রথম ওভারে আফ্রিদির এটি ২১তম উইকেট। শর্ট মিডউইকেটে হুসেইন তালাতের ক্যাচ হয়েছেন গোল্ডেন ডাক পাওয়া কুশল। ওভারের প্রথম বলে ১ রান নিয়েছিলেন পাতুম নিশাঙ্কা।
ভারতের বিপক্ষে যে একাদশ নিয়ে খেলেছিল পাকিস্তান, সেই ১১ জনের ওপরই আস্থা রেখেছে দলটি। তবে শ্রীলঙ্কা দলে এসেছে দুটি পরিবর্তন। সুপার ফোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা কামিল মিশারা ও দুনিত ভেল্লালাগে বাদ পড়েছেন। দলে ঢুকেছেন চামিকা করুনারত্নে ও মহীশ তিকশানা।
সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামান, সাইম আইয়ুব, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, সালমান আগা (অধিনায়ক), ফাহিম আশরাফ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ ও আবরার আহমেদ।
পাতুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটকিপার), কুশল পেরেরা, চারিত আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, চামিকা করুনারত্নে, মহীশ তিকশানা, দুষ্মন্ত চামিরা ও নুয়ান তুষারা।
টসে জিতেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা, নিয়েছেন ফিল্ডিং। ২০২২ এশিয়া কাপের ফাইনালের পর আজই প্রথম টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। তিন বছর আগে পাকিস্তানকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রীলঙ্কা।
২০ ওভারের ক্রিকেটে দুই দলের সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই জয়ী দলের নাম শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তান টি–টোয়েন্টিতে সর্বশেষ শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে ২০১৭ সালে। তবে সব মিলিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে এখনো ১৩–১০ ব্যবধানে এগিয়ে পাকিস্তান।
সুপার ফোরে পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচে স্বাগতম। আবুধাবিতে আজ যারা জিতবে তারা ফাইনালে ওঠার দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে থাকবে, আর হেরে গেলে পড়ে যাবে অনেক যদি–কিন্তুর মধ্যে।