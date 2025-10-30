লিটনের সমালোচক লিটন নিজেই

টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৫০ রানকে বড় সংগ্রহ বলার সুযোগ নেই। এই সংস্করণের খেলার শুরুর দিনগুলোতেও দলগুলোকে হরহামেশাই ১৫০ থেকে ১৬০ রান তুলতে দেখা গেছে। আর এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুনিয়ায় তো এটা মামুলি সংগ্রহ। উইকেটে বোলারদের জন্য বাড়তি কিছু থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেটা আর কয়টি ম্যাচে থাকে!
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্রগ্রামে। সেখানকার বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটসম্যানদের জন্য মোটেও কঠিন ছিল না।
কিন্তু এই উইকেটেও বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৫০ রানের লক্ষ্য ছুঁতে পারেনি। তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে আটকে যায় ৮ উইকেটে ১৩৫ রানে। এমন হারে এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি–টোয়েন্টি সিরিজ হার নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের; টি–টোয়েন্টিতে টানা চারটি সিরিজ জেতার পর যা বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ হার। এমন হারে নিজের দায় দেখছেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক লিটন দাস।
চোট কাটিয়ে চলতি সিরিজে দলে ফেরা লিটন কাল দারুণ খেলছিলেন। তবে আকিল হোসেনের বলে ১৭ বলে ২৩ রান করে আউট হন। তিনি আউট হন অষ্টম ওভারে। দলের রান তখন ৪৮।
লিটন আরও কয়েক ওভার উইকেটে থাকলে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি হয়তো পাল্টে যেত। তিনি নিজেও অবশ্য সেটাই মনে করেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লিটন বলেছেন, ‘আমার ১৩ থেকে ১৪ ওভার পর্যন্ত উইকেটে থাকতে হতো। আমার নিজের উন্নতি করতে হবে, আমি উইকেটে থাকলে খেলা আগেই শেষ হতে পারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালো বোলিং করেছে, তবে ফিল্ডিং ভালো ছিল না। এরপরও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি।’
সিরিজে প্রথম ম্যাচে হারের পরও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কঠোর ছিলেন লিটন। সেদিন তিনি শামীম হোসেনের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি শামীমের ব্যাটিং নিয়ে অনেক হতাশ। তাকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে। সব সময় শুধু উপভোগ করে চলে গেলে হবে না; দায়িত্ব নিতে হবে।’
গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের বোলাররা দারুণ বোলিং করেছেন। ১১ ওভারে ১ উইকেটে ১০৫ রান তোলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ ৯ ওভারে মাত্র ৪৪ রান তুলেছে। বোলারদের দারুণ পারফরম্যান্স ব্যাটসম্যানরা কাজে লাগাতে পারেননি। লিটনের কথায়ও ঝরল সেই আক্ষেপ, ‘সর্বশেষ দু–তিনটি সিরিজ যদি দেখেন, আমাদের বোলাররা ভালো বোলিং করেছে। বোলারদের জন্য খারাপ লাগছে, ওরা আসলেই ভালো করেছে। ১৫০ রান বড় কোনো লক্ষ্যও ছিল না।’