বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর প্রথমবার প্রকাশ্যে স্মৃতি মান্ধানা, কী বললেন

ভারতীয় সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর প্রথমবার প্রকাশ্যে এলেন ভারতের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার দিল্লিতে অ্যামাজন সম্ভাব সম্মেলনে হাজির হন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারত জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরও।
প্রায় পাঁচ বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন স্মৃতি ও পলাশ। গত ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের সাংলিতে স্মৃতির বাড়িতে ঘটা করে বিয়ের আয়োজনও করা হয়। তবে গায়েহলুদের পর বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে বিয়ে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরদিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হয় পলাশকেও। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পলাশের অন্য নারীর সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।
৭ ডিসেম্বর স্মৃতি ও পলাশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, তাঁরা বিয়ে বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে কারণ সম্পর্কে কিছু জানাননি।
বিয়ে ভেঙে যাওয়ার তিন দিন পর অ্যামাজন সম্ভাব সম্মেলনের মঞ্চে উপস্থিত হন স্মৃতি। তবে স্পর্শকাতর বিবেচনায় সঞ্চালক মন্দিরা বেদি তাঁকে বিয়ে নিয়ে সরাসরি কোনো প্রশ্ন করেননি।
একটি প্রশ্ন ছিল ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার মধ্যে কীভাবে ক্রিকেটে মনোযোগ ধরে রাখেন। জবাবে মান্ধানা বলেছেন, ‘ক্রিকেটের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, এমন কিছু নেই। ভারতীয় জার্সি পরার অনুভূতিটাই আমাদের বেশি টানে। জার্সি পরার পর নিজের সব সমস্যা একপাশে সরিয়ে রাখা যায়। এই ভাবনাটা জীবনকে লক্ষ্যে স্থির থাকতে সাহায্য করে।’
গত মাসে ঘরের মাঠে আইসিসি নারী বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত, যা দলটির জন্য প্রথম। বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি নিয়ে মান্ধানা বলেন, এটি বহু বছরের সম্মিলিত পরিশ্রমের প্রতিফলন, ‘এই বিশ্বকাপ ছিল বছরের পর বছর লড়াইয়ের পুরস্কার। আমরা এত দিন ধরে এটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলছি, অনেকবারই ফল আমাদের পক্ষে আসেনি। ফাইনালের আগে আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম। যখন সেটি সত্যি হলো, আর স্ক্রিনে সেটা দেখি, গায়ে কাঁটা দেওয়ার অনুভূতি হয়।’
বিশ্বকাপ জিতে মান্ধানা কী শিখেছেন এই প্রশ্নে তিনি বলেছেন, ‘ইনিংস সব সময় শূন্য থেকেই শুরু হয়, সেটা আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি থাকলেও। আর কখনো নিজের জন্য নয়, দলের জন্য খেলতে হবে।’