ঘটনাবহুল প্রথম ওভার

জেসন হোল্ডারের করা প্রথম ওভারে একাধিক ঘটনা ঘটেছে।
প্রথম বলে তানজিদ হাসানের বিপক্ষে এলবিডব্লু চেয়ে রিভিউ নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করায় সেটা সফল হয়নি।
পরের বলে তানজিদ এক রান নেওয়ার জন্য দৌড়েছিলেন। অর্ধেক পথ পারও হয়ে গেছেন। তবে নন স্ট্রাইকে থাকা পারভেজের অনড় অবস্থানের কারণে ফিরে যেতে হয়েছে।
তৃতীয় ও চতুর্থ বলে হয়েছে বাউন্ডারি।
বাংলাদেশ আগের ম্যাচের দল থেকে চারটি পরিবর্তন এনেছে। বাদ পড়েছেন তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।
তাঁদের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান, শরীফুল ইসলাম ও পারভেজ হোসেন। এর মধ্যে নুরুল হাসান সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে খেলেছিলেন।
বাংলাদেশ দল: লিটন দাস, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, জাকের আলী, তাসকিন আহমেদ, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল: ব্রেন্ডন কিং, অ্যালিক অ্যাথানেজ, আকিম অগাস্টে, রোস্টন চেজ (অধিনায়ক), আমির জঙ্গু, রোভমান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, গুড়াকেশ মোতি, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন ও খারি পিয়েরে।
সিরিজে প্রথমবারের মতো টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। বেছে নিয়েছেন আগে ব্যাটিং।
বাংলাদেশ আগের দুই ম্যাচে ব্যাট করেছিল পরে। দুটিতেই রান তাড়ায় ব্যাটসম্যানেরা হতাশায় ডুবিয়েছেন। আজ তাঁদের চ্যালেঞ্জটা স্কোরবোর্ডে ভালো সংগ্রহ গড়ার।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি–টোয়েন্টির সরাসরি ধারাবিবরণীতে আপনাদের স্বাগত।
সিরিজের আগের দুই ম্যাচে হেরেছে বাংলাদেশ। আজ শেষ টি–টোয়েন্টি লিটন দাসের দলের জন্য ধবলধোলাই এড়ানোর লড়াই।