মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স
মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স
ক্রিকেট

‘এটি ভারতের হিন্দুদের জয়’—মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিজেপি নেতা

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের সরকারি দল বিজেপির নেতা ও ধর্মীয় গুরুরা। বিজেপি নেতা সংগীত সোম বলেছেন, এটি পুরো ভারতের হিন্দুদের জয়।

বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে—এই অভিযোগ তুলে ভারতের কয়েকজন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা গত কয়েক দিন ধরে আইপিএল থেকে মোস্তাফিজসহ বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিলেন। আজ কলকাতা নাইট রাইডার্স এক আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বিসিসিআইয়ের নির্দেশনায় তারা মোস্তাফিজকে ২০২৬ আসরের দল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এর আগে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া নির্দেশনা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি নেতা সংগীত সোম বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘১০০ কোটি সনাতনী ভারতীয়দের প্রতি লক্ষ রেখে বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ। আমরা গতকাল বলেছিলাম, এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, কারণ ১০০ কোটি মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে হেলাফেলা করা যায় না। এটি গোটা দেশের হিন্দুদের জয়।’

সংগীত সোম ভারতের উত্তর প্রদেশের সারধানা বিধানসভা আসন থেকে ২০১২ ও ২০১৭ সালের ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। ২০১৩ সালে মুজফফরনগর দাঙ্গায় জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে কেনায় কলকাতার মালিক শাহরুখ খানকে ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দেওয়া এই বিজেপি নেতা বলেন, ‘শাহরুখ খান বুঝেছেন যে ভারতে থেকে সনাতনীদের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। তিনি এ–ও বুঝেছেন যে হাজারো সনাতনীর কারণেই তিনি শাহরুখ খান হয়েছেন।’

Also read:মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে মদন লাল: ‘নিশ্চয়ই ওপর মহল থেকে চাপ ছিল’

উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র কাশ্যপও বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই, কারণ তাঁরা দেশের আবেগ-অনুভূতি বুঝেছেন এবং বাংলাদেশি খেলোয়াড়টিকে সরিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে—এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং সরকার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।’

মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার দাবিতে সরব ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু দেবকীনন্দন ঠাকুরও। তিনি বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও বলিউড তারকা শাহরুখ খানের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এএনআই দেবকীনন্দনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে এভাবে, ‘এই সিদ্ধান্তের জন্য বিসিসিআইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে এবং সেই দেশের একজন খেলোয়াড় যদি আইপিএলে খেলেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। মিস্টার কেকেআর (শাহরুখ খান) এখন পর্যন্ত কোনো বিবৃতি দেননি। এটি বেদনাদায়ক যে মিস্টার কেকেআর হিন্দুদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না।’

এবারের আগে আইপিএলের ৮টি আসরে ৫টি ভিন্ন দলের হয়ে খেলেছেন মোস্তাফিজ। ২০২৬ আসরের নিলামে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

Also read:আমরা আসলে কাকে শাস্তি দিচ্ছি—মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে শশী থারুরের প্রশ্ন
আরও পড়ুন