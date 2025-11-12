১ উইকেটে ৩৩৮, এমন কিছু আগে দেখেছে কি বাংলাদেশ

১ উইকেটে ৩৩৮ রান—এমন দারুণ স্কোর নিয়েই সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে বাংলাদেশ। ব্যাটসম্যানদের দাপটের দিনে বেশ কয়েকটি রেকর্ডও দেখেছে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম।
দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশের স্কোর। টেস্টে ১ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ এর চেয়ে বেশি রান করেছে মাত্র একবারই। মুমিনুল-মাহমুদুলরা আর ৮ রান যোগ করলেই ভেঙে যাবে সেই রেকর্ড। ২০১৫ সালে খুলনায় পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দ্বিতীয় উইকেট হারিয়েছিল ৩৪৫ রানে।
নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এক ইনিংসে বাংলাদেশের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান ফিফটি পেলেন। প্রথমবার ২০১০ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে।
》টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মাহমুদুল হাসানের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ১৩৭, ২০২২ সালে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
》টেস্টে বাংলাদেশের ওপেনারদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ২০৬, ২০১৫ সালে খুলনায় পাকিস্তানের বিপক্ষে তামিম ইকবালের।
》টেস্টে এক দিনে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের চতুর্থ সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ২১২, ২০১৭ সালে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাকিব আল হাসানের।