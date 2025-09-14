আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন শামি, বাঁচিয়েছে ক্রিকেট

অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়েছেন জীবনে। আর সেই সময়গুলো খুব একটা সহজও ছিল না ভারতের পেসার মোহাম্মদ শামির জন্য। এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে একসময় আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলেন। তবে ক্রিকেট তাঁকে যে ভালোবাসা ও পরিচিতি দিয়েছে, সেটি মনে করে সেই ভাবনা থেকে সরে এসেছেন। টেলিভিশন চ্যানেল ইন্ডিয়া টিভির ‘আপ কি আদালত’ অনুষ্ঠানে শামি বিষয়টি জানিয়েছেন।
শামি বলেছেন, ‘আত্মহত্যার চিন্তা মনে অবশ্যই এসেছিল, কিন্তু করিনি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। নইলে আমি তো (২০২৩) বিশ্বকাপটাই মিস করে ফেলতাম। যখন মাথায় এল জীবন শেষ করে দিই, তখন ভাবলাম যে খেলা আমাকে এত সুনাম এনে দিয়েছে, যে কারণে মিডিয়া আমার পেছনে ঘোরে, সেটাকে ফেলে আমি কেন মরতে যাব। তখন সেই খেলা, সমর্থকদের ভালোবাসার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, এসব (আত্মহত্যা) চিন্তা বাদ দিয়ে আবার খেলায় মনোযোগ দিই।’
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি শামির দাম্পত্য কলহের বিষয়টি সবার জানা। ২০১৪ সালে মডেল হাসিনা জাহানকে বিয়ে করেছিলেন এই পেসার। পরের বছর তাঁদের একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তবে ২০১৮ সালে হাসিন শামির বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসার অভিযোগ আনেন এবং আলাদা থাকতে শুরু করেন।
শামি ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযাগ এনে হাসিন আলিপুর আদালতে মামলা করেছিলেন। তখন তিনি নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণের জন্য ৭ লাখ রুপি দাবি করেছিলেন। সেই মামলা বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকে।
অবশেষে গত জুলাইয়ে বিষয়টির সুরাহা হয়। স্ত্রী হাসিন ও মেয়ে আইরাকে ভরণপোষণের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট শামিকে প্রতি মাসে ৪ লাখ রুপি দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে হাসিনের দেড় লাখ ও আইরার আড়াই লাখ।
স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় শামিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছে। এ নিয়ে আপ কি আদালত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘খারাপ কথা তো বলা হয়েছেই, এখন তো এমন কথাও বলা হয়, যা বাস্তবে ঘটেইনি। এই ব্যাপারটাই আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। কাল একটা ছবি দেখলাম, অথচ আমি জানিই না ছবিটা কখন তুলেছিলাম। গত ৬ থেকে ৭ বছরে আমার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ উঠেছে, হয়তো কোনো সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধেও এত অভিযোগ ওঠে না। কিন্তু আসলে এখানে আমার কিছুই করার নেই।’
ভারতের হয়ে শামি সর্বশেষ খেলেছেন গত মার্চে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। টুর্নামেন্টে ৯ উইকেট নিয়ে দলকে শিরোপা জেতাতে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন। তবে সর্বশেষ আইপিএলে একদমই ভালো করতে পারেননি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ৯ ম্যাচে নিয়েছেন মাত্র ৬ উইকেট। ইকোনমি রেট ছিল ১১.২৩, যা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের এক মৌসুমে সবচেয়ে বাজে।
আইপিএলে নির্বিষ বোলিংয়ের কারণে জাতীয় দলেও জায়গা হারিয়েছেন শামি। ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের পর এশিয়া কাপের দলেও তাঁর জায়গা হয়নি। অক্টোবরের শুরুতে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সেই সিরিজ দিয়েই দলে ফিরতে চান শামি।