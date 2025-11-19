৬ রানে হেরেও সেমিফাইনালে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ ভারত

প্রথম দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় থাকায় সেমিফাইনালে এক পা দিয়েই রেখেছিল বাংলাদেশ ‘এ’। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাই চাপ ছিল কমই। কাতারের দোহায় শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের কাছে ম্যাচটা ৬ রানে হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
তবে হারলেও গ্রুপসেরা হয়েই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছে আকবর আলীর দল। শুক্রবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত। একই দিন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ১৬০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামে। প্রথম তিন ওভারেই ওঠে ২৯ রান। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে হাবিবুর রহমান ১৪ বলে ২৭ রান করে আউট হন। আরেক ওপেনার জিশান আলম ছিলেন সপ্তম ওভার পর্যন্ত। ততক্ষণে রান হয়ে গেছে ৬০, জিশান করেন ১৬ বলে ১৭।
দুই ওপেনারের মতো থিতু হয়ে ইনিংস বড় করতে পারেননি জাওয়াদ আবরার, আকবররাও। শেষ ওভারে বাংলাদেশের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৮ রান। মিলান রত্নায়েকের দ্বিতীয় বলে ইয়াসির আলী ছক্কা মেরে কিছুটা আশাও জাগান। তবে শেষ চার বলে ব্যাট থেকে কোনো রানই আসেনি, অতিরিক্ত থেকে এসেছে চার রান। উল্টো শেষ বলে রানআউট হয়েছেন ইয়াসির। সব মিলিয়ে শেষ ওভারে ১১ রান তুলে বাংলাদেশ থেমেছে ৬ উইকেটে ১৫৩ রানে।
এর আগে শ্রীলঙ্কাকে ভালো সংগ্রহ এনে দেন পাঁচে নামা সাহান আরিচিগে। শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে ৪৯ বলে ৬৯ রান করেন তিনি। শ্রীলঙ্কার ইনিংস থামে ৭ উইকেটে ১৫৯-এ। বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন রিপন মন্ডল ও আবু হায়দার।
আট দলের রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে বাংলাদেশ খেলেছে গ্রুপ ‘এ’–তে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান তিন দলের পয়েন্টই ৪ করে হলেও রান রেটে বাদ পড়েছে আফগানরা, সঙ্গে কোনো ম্যাচ না জেতা হংকং। ‘বি’ গ্রুপ থেকে পাকিস্তান ৬ পয়েন্ট এবং ভারত ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। এই গ্রুপ থেকে ২ পয়েন্ট নিয়ে ওমান আর কোনো পয়েন্ট ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত বাদ পড়ে।
শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দল: ২০ ওভারে ১৫৯/৭ (আরিচিগে ৬৯, ভেল্লালাগে ২৩; আবু হায়দার ২/৩৭, রিপন ২/৪১)।
বাংলাদেশ ‘এ’ দল: ২০ ওভারে ১৫৩/৬ (হাবিবুর ২৭, জাওয়াদ ২৬, আকবর ২৫; ভেল্লালাগে ৩/১৯)।
ফল: শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দল ৬ রানে জয়ী।