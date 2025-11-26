সেই উর্বিলের ব্যাটে আবারও ঝড়, এবার সেঞ্চুরি ৩১ বলে

সেই উর্বিল প্যাটেলও আবারও!
ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নিজেকে চেনানো ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানও আবারও দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরির ছোট তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছেন। আজ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ৩১ বলে সেঞ্চুরি করেছেন উর্বিল। যা ভারতীয়দের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।
সৈয়দ মুশতাক আলীর ট্রফির মাত্র ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন উর্বিল, যা ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যৌথভাবে দ্রুততম। একই আসরে ৩৬ বলেও সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটিতে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নজর কেড়ে পরে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আইপিএলেও সুযোগ পান, খেলেন চেন্নাই সুপার কিংসে।
আজ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে গুজরাট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়েছে উর্বিলের। ২৭ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান অধিনায়কত্বের প্রথম ম্যাচটিতে সার্ভিসেসের বিপক্ষে ৩৭ বলে ১১৯ রানে অপরাজিত থেকেছেন তিনি। তাঁর সেঞ্চুরিতে সার্ভিসেসের ১৮৩ রান ৪৫ বল হাতে রেখে তাড়া করেছে গুজরাট।
৩১ বলে সেঞ্চুরির পথে ১০টি ছক্কা ও ১২টি চার মেরেছেন উর্বিল। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এর চেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি আছে দুটি। ২০২৪ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ২৭ নভেম্বর ত্রিপুরার বিপক্ষে ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেন উর্বিল। এর এক সপ্তাহ পর মেঘালয়ার বিপক্ষে ২৮ বলে তিন অঙ্কের মাইলফলক স্পর্শ করেন সৌরাষ্ট্রের অভিষেক শর্মা।
সব মিলিয়ে স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি সাহিল চৌহানের। ভারতীয় বংশোদ্ভূত চৌহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন এস্তোনিয়ার হয়ে।
গত বছরের জুনে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন এস্তোনিয়ার এই মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান। তবে এক জায়গায় উর্বিল একটু বিশেষ। একমাত্র তাঁরই ৪০ বলের কমে তিনটি সেঞ্চুরি আছে।
টি-টোয়েন্টির মতো লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটেও উর্বিল দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় আছেন। ২০২৩ সালের বিজয় হাজারে ট্রফিতে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি, যা ভারতের দ্রুততম লিস্ট ‘এ’ সেঞ্চুরির তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে।
এমন পারফর্মের পরও গত বছরের আইপিএল নিলামে দল পাননি উর্বিল। তবে টুর্নামেন্টের মাঝপথে চোটে ছিটকে যাওয়া এক ক্রিকেটারের বদলি হিসেবে তাঁকে দলে নেয় চেন্নাই। ৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়ে করেন ৬৮ রান। তাঁকে এবার ধরে রেখেছে চেন্নাই।