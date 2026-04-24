ম্যাচসেরা হন অমিত হাসান
ইবাদতের শেষের ঝলক, ইনিংস ব্যবধানে জিতল পূর্বাঞ্চল

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

সিলেটের পাশাপাশি দুই মাঠে হয়েছে বিসিএলের প্রথম রাউন্ড। মূল মাঠের লড়াইটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তিন দিনেই। একাডেমি মাঠে মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের ম্যাচের ভাগ্যটাও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল গতকালই।

আজ প্রথম ঘণ্টায়ই মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে ইনিংস ও ৫৩ রানের জয় নিশ্চিত হয়েছে পূর্বাঞ্চলের। অমিত হাসানের ১৬২ রানের ইনিংসের পাশাপাশি মুশফিকুর রহিম, ইয়াসির আলী ও মাহমুদুল হাসানের ফিফটিতে ৪৬৩ রানের বড় সংগ্রহ পেয়েছিল পূর্বাঞ্চল।

তাদের আর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামতেই হয়নি। প্রথম ইনিংসে ৩০৭ রান করা মধ্যাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে গেছে মাত্র ১০৩ রানে।

মূল কাজটা অবশ্য তৃতীয় দিনে মধ্যাঞ্চলের ৭ উইকেট নিয়ে এগিয়ে রেখেছিলেন খালেদ আহমেদ–হাসান মুরাদরা। ৮৩ রান আর ৩ উইকেট হাতে রেখে শেষদিনে ব্যাটিংয়ে নেমে মধ্যাঞ্চল যোগ করতে পেরেছে আর মাত্র ২০ রান।  

আগের দিন ১ উইকেট পাওয়া ইবাদত হোসেনই আজ তিনটি উইকেট নিয়েছেন। রাকিবুল হাসান, সাদমান ইসলাম আর এনামুল হক ক্যাচ দিয়েছেন তাঁর বলে।
দ্বিতীয় ইনিংসে মধ্যাঞ্চলের হয়ে সর্বোচ্চ ২২ রান এসেছে মোসাদ্দেক হোসেনের ব্যাট থেকে। ইবাদতের ৪ আর খালেদ নিয়েছেন ৩ উইকেট। বাকি ৩ উইকেটের দুটি হাসান মুরাদের, একটি তোফায়েলের।

অন্য ম্যাচে আকবর আলী আর প্রিতম হাসানের সেঞ্চুরির পর গতকাল দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে ১০ উইকেটের জয় পেয়েছিল উত্তরাঞ্চল।

