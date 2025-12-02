গ্যাবা টেস্টের দল থেকে বাদ খাজা, ক্যারিয়ারই কি শেষ হয়ে যাচ্ছে তাঁর

উসমান খাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট–অধ্যায়ে কি তাহলে যতি পড়ল! পিঠের চোটের কারণে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে না থাকায় এমন শঙ্কাই জেগেছে।
বলতে পারেন, একটা টেস্ট থেকে বাদ পড়লেই এত আলোচনা কেন! আসলে খাজার বয়স এখন ৩৯ ছুঁই ছুঁই। পিঠের সমস্যাটা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তার ওপর অনেক দিন ধরেই ব্যাট হাতে ছন্দহীন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ওপেনিংয়ে হঠাৎই তাঁর বিকল্প খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি। সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে—খাজা কি আর অস্ট্রেলিয়া দলে নিজের জায়গা ফেরত পাবেন?
ইংল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে আগামী পরশু। তার আগে আজ অনুশীলনে প্রায় আধঘণ্টা নেটে ব্যাট করেছেন খাজা। কিন্তু তাঁকে দেখে গ্যাবায় দিবারাত্রির টেস্টের জন্য যথেষ্ট ফিট মনে হয়নি অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের। গ্যাবা টেস্টে না থাকলেও তাঁকে দলের সঙ্গেই রাখা হয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘পুনর্বাসন চালিয়ে যেতে খাজা দলের সঙ্গেই থাকবেন। দলে তাঁর বিকল্প হিসেবে কাউকে নেওয়া হয়নি।’
পার্থে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনই পিঠে সমস্যা অনুভব করেন খাজা। বিকেলে ইংল্যান্ডের ইনিংসের বড় অংশে ফিল্ডিং করতে পারেননি। সেই সময় দ্রুতই ধসে পড়ে ইংল্যান্ডের ইনিংস। কিন্তু ফিল্ডিং না করায় অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেন করতে পারেননি খাজা। পরে চার নম্বরে নেমে মাত্র ২ রান করে ব্রাইডন কার্সের শর্ট বলে আউট হন। দ্বিতীয় দিনে প্রথম স্লিপে ফিল্ডিং করেন তিনি। হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ নিলেও জেমি স্মিথের নিচু হয়ে আসা একটি ক্যাচ ফেলে দেন। পরে আরেকটি ক্যাচ নিতে লাফ দিতে গিয়ে আবারও পিঠে ব্যথা অনুভব করেন।
এই ব্যথাই ট্রাভিস হেডকে সুযোগ করে দেয় ওপেনিংয়ে নামার। সুযোগ কাজে লাগিয়ে রেকর্ড এক সেঞ্চুরি করেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ৮৩ বলে ১২৩ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে দুই দিনের মধ্যে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট জেতে অস্ট্রেলিয়া, ৮ উইকেটে। হেডকেই এখন ওপেনিং নতুন বিকল্প ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এমনকি গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্টেও তাঁকে ওপেনার হিসেবে খেলানো হতে পারে। অনেকেই মনে করছেন, গ্যাবায় ওপেনার হিসেবে ভালো করলে পিঠের চোট থেকে সেরে উঠলেও খাজার ফেরাটা কঠিন হয়ে যাবে।
তবে প্রশ্ন আছে আরেক জায়গায়ও। হেড ওপেনিংয়ে গেলে তাঁর পাঁচ নম্বর জায়গায় কে খেলবেন? সেখানে বো ওয়েবস্টার আর জশ ইংলিসরা তো আছেনই। আর খাজার ছন্দ? সিরিজ শুরুর আগেই সেটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। ২০২৩ অ্যাশেজের পর থেকে তাঁর গড় মাত্র ৩১.৮৪। ৪৫ ইনিংসে একটি সেঞ্চুরি।
সব মিলিয়ে অনেকেই ভাবছেন—খাজার টেস্ট ক্যারিয়ার কি শেষের পথে?