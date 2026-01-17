ভারতকে হারাতে ২৩৯ করতে হবে বাংলাদেশকে

বুলাওয়েতে বাংলাদেশ ও ভারতের ম্যাচে খেলছে আরেকটি ‘দল’ও—বৃষ্টি!
অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হয়েছে অধিনায়ক আজিজুল হাকিমের বাংলাদেশ। কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে এই ম্যাচের আগেই আবহাওয়া প্রতিবেদনে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। ঘটেছেও ঠিক তাই।
বৃষ্টি হানা দেওয়ায় টস হয় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে। ম্যাচের মাঝেও বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি, যার কারণে শেষ দিকে ১ ওভার কমিয়ে খেলা নিয়ে আসা হয় ৪৯ ওভারে। তবে ভারত অনূর্ধ্ব–১৯ দলও অবশ্য পুরো ওভার খেলতে পারেনি। ৪৮.৪ ওভারে ২৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।
টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত অনূর্ধ্ব–১৯ দলের ইনিংসে ৩৯ ওভার শেষে হানা দেয় বৃষ্টি। তখন ভারতের স্কোর ৬ উইকেটে ১৯২। সপ্তম উইকেটে ১৯ বলে ১৯ রানের জুটি গড়ে তখন শেষ ১১ ওভারে দ্রুত রান তোলার মিশনে নামতে হতো দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান অভিজ্ঞান কুন্ডু (৬৩*) ও আর এস আমব্রিশকে (৪*)। বেরসিক বৃষ্টিতে ম্যাচটি পুনরায় শুরু হতে দেরি হয় প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হওয়ায় কাটা পড়ে এক ওভার। শেষ ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান তুলতে পেরেছে ভারত অনূর্ধ্ব–১৯ দল।
ভারতের যুবাদের ইনিংসকে ভাগ করা যায় দুটি অংশে—বৈভব সূর্যবংশীর আগে ও পরে। ৬৭ বলে ৭২ করা সূর্যবংশীকে আজ সেভাবে হাত খুলতে দেয়নি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের বোলাররা। ২৬.২ ওভারে ইকবাল হোসেনকে ছক্কা মারতে গিয়ে ক্যাচ আউট হওয়া এ ওপেনার ৩টি ছক্কা ও ৬টি চার মারেন। এর আগে ৩০ বলে তুলে নেন ফিফটি। অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে ফিফটির রেকর্ড এখন তাঁর।
সূর্যবংশী আউট হওয়ার সময় ৫৬ বলে ২২ রানে অপরাজিত ছিলেন কুন্ডু। এখান থেকে দলকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তুলে নেন পাঁচে নামা এই ব্যাটসম্যান।
প্রথম পাওয়ার প্লে–র ১০ ওভারে বেশ ভালো করেন বাংলাদেশের বোলাররা। আয়ুশ মাত্রে (৬), বেদান্ত ত্রিবেদী (০) ও বিহান মালহোত্রকে (৭) ড্রেসিংরুমে ফেরায় বাংলাদেশ। বেদান্ত ও আয়ুশের উইকেট নেন পেসার আল ফাহাদ। বিহানের উইকেট আজিজুল হাকিমের। চতুর্থ উইকেটে কুন্ডুর সঙ্গে ৬২ রানের জুটিতে ভারতের ইনিংস এগিয়ে নেন সূর্যবংশী। তিনি আউট হওয়ার পর কনিস্ক চৌহানের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে ৫৪ রানের জুটি গড়েন কুন্ডু। ২৮ রান করা কনিস্ককে ৩৫.৫ ওভারে আজিজুল হাকিম ফেরানোর পর ভারতের কোনো জুটিই আর সেভাবে বড় হয়নি।
বরং বৃষ্টি থামার পর শেষ ১০ ওভারে বাংলাদেশই ভালো বোলিং করেছে। খেলা শুরুর পর প্রথম ওভারেই আমব্রিশকে (৫) ফেরান শেখ পারভেজ। পরবর্তী ছয় ওভারের মধ্যে মাত্র একটি বাউন্ডারি মারতে পেরেছে ভারত। ৪৭তম ওভারে আল ফাহাদকে ছক্কা মারার পর আউট হন ১১২ বলে ৮০ করা কুন্ডু।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের হয়ে ৩৮ রানে ৫ উইকেট নেন আল ফাহাদ। ২টি করে উইকেট ইকবাল হোসেন ও আজিজুলের।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত অনূর্ধ্ব–১৯ দল: ৪৮.৪ ওভারে ২৩৮ (কুন্ডু ৮০, সূর্যবংশী ৭১, কনিস্ক ২৮: আল ফাহাদ ৩৮/৫, আজিজুল ৪২/২, ইকবাল ৪৫/২)।