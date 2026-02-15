বৃষ্টির কি খবর?

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ম্যাচ শুরুর তিন ঘণ্টা আগ পর্যন্তও শুষ্ক ছিল কলম্বোর আবহাওয়া। বৃষ্টি হয়নি। তবে তাদের প্রকাশিত ছবিতে আকাশে কালো মেঘ দেখা গেছে।
টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, কলম্বোর আবহাওয়া এখন উঞ্চ ও আর্দ্র। তবে একটু বৃষ্টির কথাও জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটার লাইভ ফিডে। তাঁরা জানিয়েছে, তাপমাত্রা প্রায় ২৯–৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ও আকাশ মেঘলা। সাময়িক একটু বৃষ্টির ফলে পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে আর আর্দ্রতা ৬৩ শতাংশ থাকায় বাইরে বেশ ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে।
ভালো কথা, স্টেডিয়ামের বাইরে প্রায় আড়াই হাজার নিরাপত্তারক্ষী আছেন।
বড় প্রশ্ন। ব্যাপারটা এখন কিছুটা দৃষ্টিকটুও লাগে হয়তো কারও কারও কাছে। ক্রিকেটে অন্যতম সেরা দুটি দেশ, কিন্তু রাজনৈতিক বৈরিতার জন্য কোনো পর্যায়ের খেলাতেই কেউ কারও সঙ্গে হাত মেলায় না! আজ মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটেছে।
ঘটনা প্রায় সবারই জানা। তবু একবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় ভারতে নিরাপত্তা শঙ্কায় টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো খেলতে আপত্তি জানায় বাংলাদেশ। আরেক সহ–আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় ম্যাচগুলো সরিয়ে নিতে আইসিসিকে অনুরোধ করেছিল বিসিবি। কিন্তু আইসিসি যেমন এই অনুরোধে রাজি হয়নি, তেমনি বাংলাদেশও নিজেদের দাবিতে অনড় ছিল। ফলে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে অর্ন্তভুক্ত করে আইসিসি। এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান সরকার।
ক্রিকেটের সবচেয়ে কাঙ্খিত ম্যাচে স্বাগতম। টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারতের মুখোমুখি পাকিস্তান। ম্যাচটি শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা।
