বাণিজ্যিক ফ্লাইটে দেশে ফিরছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দল

বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ভারত থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। ১ মার্চ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার পর থেকেই কলকাতায় আটকা পড়েছিল তাদের ক্রিকেট দল। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংকটের কারণে বিভিন্ন দেশের আকাশসীমা বন্ধ বা সীমিত হয়ে পড়ায় এর আগে আইসিসির চার্টার্ড ফ্লাইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দেশে ফেরার প্রচেষ্টা বারবার বিলম্বিত হয়েছে।
সিডব্লুআই নিশ্চিত করে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কিছু সদস্য দেশে ফিরতে ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছেন। (গতকাল) মঙ্গলবার ও বুধবার বাকিদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ মার্চ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও ভারত ছাড়তে পারেনি এখনো। আইসিসি জানিয়েছে, আজ রাতে ভারত ছাড়তে শুরু করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা। সব খেলোয়াড় আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়বেন।
সিডব্লুআই গতকাল বিবৃতিতে বলেছে, ‘পুরুষ ও নারীদের আইসিসি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সব ভ্রমণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আইসিসির মাধ্যমে সমন্বয় ও পরিচালনা করা হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরিবহন করার জন্য নির্ধারিত চার্টার্ড ফ্লাইটটি বারবার বিলম্বিত হয়েছে। খেলা শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভ্রমণের অপেক্ষায় ভারতে ৯ দিন অবস্থান করেছে। তবে বৈশ্বিক উত্তেজনা ও বিমান নিয়ন্ত্রণ–সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে আইসিসির চার্টার্ড ফ্লাইট নিয়ে চলমান অনিশ্চয়তায় পরিস্থিতি ক্রমেই আরও চাপপূর্ণ হয়ে ওঠে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘খেলোয়াড় ও স্টাফদের সুস্থতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে, ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ আইসিসিকে জানিয়েছে, চার্টার্ড ফ্লাইট অনিশ্চিত হওয়ায় আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এরপর সিডব্লুআই, খেলোয়াড় এবং অন্য অংশীদারেরা আইসিসির সমন্বয়ে বাণিজ্যিক ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিছু খেলোয়াড় ও স্টাফ ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে গেছেন এবং বাকি সদস্যরা ১০ মার্চ মঙ্গলবার ও আগামীকাল (আজ) ১১ মার্চ বুধবার ফিরবেন।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের জন্য প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সপ্তাহান্তে দেশে ফিরবে তারা। কিন্তু আইসিসি থেকে গত রোববার সকালে জানানো হয়, তাদের জন্য চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্লাইটটি কলকাতা থেকে গতকাল রাত আড়াইটায় ছাড়ার কথা ছিল। এই ফ্লাইটে জোহানেসবার্গে থামার পর অ্যান্টিগায় যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
তবে জানা গেছে, সোমবার সকালে আইসিসি দুটি দলকে জানায় যে ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে। পরে সোমবারই দুটি দলকে জানানো হয়, তাদের চার্টার্ড ফ্লাইট মঙ্গলবার বেলা দুইটায় ঠিক করা হয়েছে। পরে সেই ফ্লাইটও বাতিল হয়ে যায়।
পশ্চিম এশিয়ায় সংকটের কারণে আকাশপথ বন্ধ বা সীমিত হয়ে যাওয়ায়, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দল ভারতে আটকে রয়েছে। দুই দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হতাশা প্রকাশ করেছেন।