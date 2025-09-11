নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পেয়েছেন তাসকিন
ক্রিকেট

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ–হংকং: দ্বিতীয় উইকেটটি তানজিমের, হংকং ৩০/২

খেলা ডেস্ক

দ্বিতীয় ওভারে ৮ রান দিলেন তাসকিন

হংকং: ৪ ওভারে ২৪/১

উইকেট পেলেও প্রথম ওভারে ১১ রান দিয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশের পেসার নিজের দ্বিতীয় ওভারে দিয়েছেন আরও ৮ রান।

তানজিমের প্রথম ওভারের ৩ রান

হংকং: ৩ ওভারে ১৬/১

তৃতীয় ওভারে তৃতীয় বোলারের হাতে বল তুলে দিয়েছেন লিটন দাস। নিজের প্রথম ওভারে ৩ রান খরচ করেছেন পেসার তানজিম। রাঠের বিদায়ের পর উইকেটে এসেছেন বাবর হায়াত। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ২ হাজার রানের মাইলফলক পেরোনো হংকংয়ের দুই ব্যাটসম্যানের একজন বাবর। অন্যজন নিজাকাত খান।

প্রথম উইকেট এনে দিলেন তাসকিন

হংকং: ২ ওভারে ১৩/১

ওভার স্টেপিংয়ে নো বল দিয়ে শুরু করা তাসকিন আহমেদ উইকেট পেয়ে গেলেন বৈধ তৃতীয় বলেই। অংশুমান রাঠকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার। উইকেটটি অবশ্য রিভিউ নিয়ে পেয়েছে বাংলাদেশ। বল রাঠের ব্যাট ছুঁয়ে লিটনের গ্লাভসে গেলেও দিক পরিবর্তন করেনি। তবে ব্যাট–বলের সংযোগের আওয়াজ শুনেই রিভিউ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ৭ রানে প্রথম উইকেট হারাল হংকং। উইকেট পেলেও ওভারটায় ১১ রান দিয়েছেন তাসকিন।

রাঠকে ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ৯৫তম উইকেট পেলেন তাসকিন।

প্রথম ওভারে ২ রান দিলেন মেহেদী

অফ স্পিনার মেহেদী হাসানকেই প্রথম ওভারটা করতে দিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস। ওভারটায় মাত্র ২ রান দিয়েছেন মেহেদী। তৃতীয় বলে ইমপ্যাক্ট আম্পায়ার্স কল না হলে জিশান আলীর উইকেটটিও পেয়ে যেতে পারত বাংলাদেশ।

১১ বছর আগের সেই ম্যাচ

টি–টোয়েন্টিতে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও হংকং। ১১ বছর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডে এ সংস্করণে প্রথম দেখায় বাংলাদেশকে চমকে দিয়ে জিতে যায় হংকং। চট্টগ্রামে পাওয়ারপ্লেতে ৫১ রান তুললেও বাংলাদেশ ১৬.৩ ওভারে অলআউট ১০৮ রানে। হংকংয়ের বাঁহাতি স্পিনার নাদিম আহমেদ নেন ৪ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও ২ বল ও ২ উইকেট হাতে রেখে জিতে যায় হংকং। এই ম্যাচ হেরেও নেট রান রেটে নেপালকে পেছনে ফেলে সুপার টেন পর্বে ওঠে বাংলাদেশ।

কারা আছেন বাংলাদেশের একাদশে

লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান

হংকং একাদশ

জিশান আলী (উইকেটকিপার), অংশুমান রাঠ, বাবর হায়াত, নিজাকাত খান, ক্যালহান চাল্লু, কিঞ্চিত শাহ, ইয়াসিম মুর্তজা (অধিনায়ক), এজাজ খান, এহসান খান, আয়ুশ শুক্লা, আতিক ইকবাল।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।

আবুধাবি থেকে প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান জানালেন আবুধাবিতে তাপমাত্রা এখন ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাংলাদেশের বোলাররা ম্যাচ উইকেটে পাশে হাত ঘুরাচ্ছেন। গ্যালারিতে এখনো দর্শক খুব একটা নেই। সন্ধ্যার পর কাজ শেষে মাঠে আসতে পারেন আরও কিছু প্রবাসী বাংলাদেশি।

বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচে স্বাগতম

এশিয়া কাপে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ হলেও হংকংয়ে এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে ৯৪ রানে হেরেছে দলটি।

