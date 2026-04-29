বাংলাদেশ–নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে ৫ উইকেট নেন মোস্তাফিজুর রহমান
ক্রিকেট

র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ বাংলাদেশের তিন পেসার, দুই ব্যাটসম্যানের

খেলা ডেস্ক

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ে রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে বাংলাদেশ দলের। একই সঙ্গে উন্নতি হয়েছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত র‌্যাঙ্কিংয়েও। কিউইদের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জেতা সিরিজে র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন তিন পেসার নাহিদ রানা, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়া ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে নাজমুল হোসেন ও লিটন দাস এবং অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে মেহেদী হাসান মিরাজও এগিয়েছেন।

আজ আইসিসির হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিংয়ে এ সব তথ্য জানা গেছে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজজয়ের পথে মোট ১৮ উইকেট নিয়েছিলেন রানা, শরীফুল ও মোস্তাফিজ। এর মধ্যে ৩ ম্যাচে ৮ উইকেট নেওয়া রানা ১৬ ধাপ এগিয়েছেন, তাঁর বর্তমান অবস্থান ৪৮। তিন ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া শরীফুল এগিয়েছেন ১১ ধাপ, এই মুহূর্তে আছেন ২৮তম স্থানে। আর সিরিজে মাত্র এক ম্যাচ খেলে ৫ উইকেট নেওয়া মোস্তাফিজ ১৪ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৪১তম স্থানে।

সিরিজে দুই দলের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান নাজমুল হোসেনও র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন। ১১ ধাপ এগিয়ে বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান এখন ৩২তম স্থানে। এ ছাড়া একটি ফিফটিসহ ৩ ম্যাচে ১২৯ রান করা লিটন এগিয়েছেন ১৫ ধাপ, বর্তমান অবস্থান ৬৫তম।

সিরিজে একমাত্র সেঞ্চুরি করেন নাজমুল হোসেন

ব্যাটিং-বোলিং দুটির সমন্বয়ে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন অধিনায়ক মিরাজ। ২৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার ৩৬ রান ও ২ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। তাঁর ও মোহাম্মদ নবীর রেটিং ২৭৫ করে।

৩২৯ রেটিং নিয়ে এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই, ২৭৬ রেটিং নিয়ে দুইয়ে সিকান্দার রাজা।

এই র‍্যাঙ্কিংয়ে হালনাগাদ হয়েছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টুয়েন্টির পারফরম্যান্সও। ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা তাওহিদ হৃদয় ৯ ধাপ এগিয়ে ৩৯তম স্থানে।

