দুই ছক্কা মেশিন ও ৬ পেসার নিয়ে বিশ্বকাপে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে ১৫ জনের দলে তারা নিয়েছে ছয়জন পেসার। গত বিশ্বকাপের মতো এবারও দলটির নেতৃত্বে থাকছেন এইডেন মার্করাম।
মার্করামের দলে পেস বোলিংয়ের নেতৃত্ব দেবেন চোট কাটিয়ে ফেরা কাগিসো রাবাদা। পাজরের চোটে প্রায় ১০ সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। রাবাদার সঙ্গে পেস বিভাগে আছেন আনরিখ নর্কিয়া, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশ, লুঙ্গি এনগিডি ও কোয়েনা মাফাকা।
এই স্কোয়াডের সাতজনই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলবেন। পেসার মাফাকা ও বশের সঙ্গে প্রথম বিশ্বকাপ খেলবেন ব্যাটসম্যান ডেভাল্ড ব্রেভিস, টনি ডি জর্জি ও জেসন স্মিথ। অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন জর্জ লিন্ডে ও ডনোভান ফেরেইরা।
ফেরেইরা অফ স্পিনের পাশাপাশি উইকেটকিপিংও করেন। এই দলে থাকা ব্রেভিস ও ফেরেইরা দুজনই এখন টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে ছক্কামেশিন। এসএ টি–টোয়েন্টিতে সর্বশেষ ম্যাচে ফেরেইরা করেছেন ১০ বলে ৩৩ রান। ব্রেভিস করেছেন ১৩ বলে ৩৬। এই দুজনের দিকেই থাকবে বাড়তি নজর।
মার্করামের নেতৃত্বে ২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা দলের মাত্র সাতজন খেলোয়াড় এবার স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। গত অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা ওপেনার কুইন্টন ডি ককও আছেন বিশ্বকাপ দলে। আগের বিশ্বকাপে থাকা ডেভিড মিলার, কেশব মহারাজ, ইয়ানসেন ও নর্কিয়ারা এবারও আছেন।
যাঁরা এবার দলে নেই, তাঁদের মধ্যে হাইনরিখ ক্লাসেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এ ছাড়া রিজা হেনড্রিকস, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, ওটনিয়েল বার্টম্যান, জেরাল্ড কোয়েটজি ও তাব্রাইজ শামসি বাদ পড়েছেন। এই আটজনই এখন বিভিন্ন টি–টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন। প্রথম সাতজন এসএ টি–টোয়েন্টিতে। শামসি খেলছেন আইএল টি–টোয়েন্টিতে, পরে খেলবেন বিগ ব্যাশেও।
বিশ্বকাপে ডি জর্জির সুযোগ পাওয়াটা কিছুটা চমকই বলা যায়। চোটের কারণে তিনি এই মুহূর্তে মাঠের বাইরে। তবে এশিয়ায় তাঁকে কার্যকর ব্যাটসম্যান হিসেবেই দেখা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে টেস্ট ও ওয়ানডেতে করা তাঁর তিনটি সেঞ্চুরির দুটিই এসেছে এশিয়ায়। সে কারণেই মাত্র দুটি আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ৪০ রান করা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে দলে রাখা হয়েছে।
একইভাবে মাত্র পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা জেসন স্মিথের দলে থাকাটাও নজর কাড়ছে। এসএ টি–টোয়েন্টিতে এখনো সেরা ছন্দে না থাকলেও গত নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার টি–টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টে ১৯ বলে ৬৮ রানের একটি বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। টপ অর্ডারে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি মিডিয়াম পেসও করতে পারেন স্মিথ।
স্পিন বিভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার ভরসা দুই বাঁহাতি স্পিনার—কেশব মহারাজ ও জর্জ লিন্ডে। অফ স্পিনের বিকল্প হিসেবে থাকবেন অধিনায়ক মার্করাম ও ফেরেইরা।
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, ডেভাল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ডনোভান ফেরেইরা, টনি ডি জর্জি, জর্জ লিন্ডে, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশ, লুঙ্গি এনগিডি, কাগিসো রাবাদা, কেশব মহারাজ, আনরিখ নর্কিয়া, কোয়েনা মাফাকা, জেসন স্মিথ।