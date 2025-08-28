ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ ‘এ’ দল, সর্বোচ্চ ইনিংস ১১ নম্বর ব্যাটসম্যানের

ডারউইনে চার দিনের ম্যাচের প্রথম দিনে প্রথম ইনিংসে ১১৪ রানে অলআউট বাংলাদেশ ‘এ’ দল। সাউথ অস্ট্রেলিয়া দিন শেষে ৫ উইকেট হাতে রেখে এগিয়ে গেছে ৯০ রানে।
আগামী বছরের আগস্টে অস্ট্রেলিয়ায় দুটি টেস্ট খেলার কথা বাংলাদেশের। সেই সিরিজ মাথায় রেখেই ডারউইনে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি চার দিনের ম্যাচ খেলছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। উদ্দেশ্য একটাই, অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
কিন্তু সাতজন টেস্ট খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে নামা বাংলাদেশ ‘এ’ আজ প্রথম দিনে ব্যাটিংয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রথম ইনিংসে ৩৪.৫ ওভারে মাত্র ১১৪ রানেই অলআউট হয়েছে দলটি। শেষ জুটি প্রতিরোধ না গড়লে এক শও হতো না। এরপর ৫ উইকেট ২০৪ রান তুলে ৯০ রানে এগিয়ে গিয়ে গেছে সাউথ অস্ট্রেলিয়া।
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩ রানেই প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ ‘এ’। ওপেনার ইফতেখার হোসেনকে শূন্য রানে বোল্ড করে দেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি ওয়ানডে খেলা পেসার ওয়েস অ্যাগার। ষষ্ঠ ওভারে অ্যাশটন অ্যাগারের ছোট ভাইয়ের শিকার আরেক ওপেনার মাহমুদুল হাসান। ১৩ রান করে উইকেটকিপারকে যখন ক্যাচ দিলেন মাহমুদুল ‘এ’ দলের স্কোর ১৬/২। ওয়েস অ্যাগার তৃতীয় উইকেট পেয়ে নিজের পরের ওভারেই অমিত হাসানকে (২) ফিরিয়ে।
২৩ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর শাহাদাত হোসেনকে (২৫) নিয়ে ৩০ রানের জুটি গড়েন অধিনায়ক মাহিদুল ইসলাম (৯)। দলের রানটাকে ৫৩ রানে রেখেই ৩ বলের ব্যবধানে ফেরেন দুজন। ‘এ’ দল ২টি করে উইকেট হারায় ৬২ ও ৬৬ রানে দাঁড়িয়েও। আর তাতে স্কোর হয়ে যায় ৬৬/৯।
ইনিংসের সবচেয়ে বড় জুটিটা হয় এরপরই। নয়ে নামা রাকিবুল হাসান শেষ ব্যাটসম্যান এনামুল হককে নিয়ে ১০ম উইকেটে যোগ করেন ৪৮ রান। বাঁহাতি স্পিনার জার্সিস ওয়াদিয়ার তৃতীয় শিকার হয়ে রাকিবুল যখন ফিরলেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর ১১৪, রাকিবুলের রান ২২। অন্য প্রান্তে তখন এনামুল হক অপরাজিত ২৭ রানে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ইনিংস খেললেন ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান এনামুল।
বোলাররা এরপর ভালো শুরুই করেছিলেন, ৪৭ রানেই তুলে নিয়েছিলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ৪ উইকেট। আউট হওয়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনটি টেস্ট খেলা নাথান ম্যাকসুয়িনিও।
সেখানে থেকেই ৯৬ রানের জুটি গড়েন জেসন সাংহা ও জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ৪৭ বলে ৫২ রান করে নাঈম হাসানকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। এরপর হ্যারি নিয়েলসেনকে নিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে ৬১ রানের জুটি গড়ে দিন শেষ করেছেন সাংহা। প্রথম দিন শেষে ৮৩ রানে অপরাজিত চারে নামা এই ব্যাটসম্যান।
বাংলাদেশ ‘এ’ ১ম ইনিংস: ৩৪.৫ ওভারে ১১৪ (এনামুল ২৭*, শাহাদাত ২৫, রাকিবুল ২২, মাহমুদুল ১৩; অ্যাগার ৩/১০, ওয়াদিয়া ৩/১৫, থর্নটন ৩/২৭)।সাউথ অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৪৮ ওভারে ২০৪/৫ (সাংহা ৮৩*, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ৫২, নিয়েলসেন ২৮*; মুসফিক ১/৩০, এনামুল ১/৩১, নাঈম ১/৪০, হাসান ১/৪৪, মুরাদ ১/৪৪)।