গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে অবিশ্বাস্য লড়াই, জয়ের সমান ড্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ওয়েস্ট ইন্ডিজ পারল না। ওয়েস্ট ইন্ডিজই পেরেছে।
ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ৫৩১ রানের অসম্ভব লক্ষ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাড়া করে জিততে পারেনি। তবে তারা যা করেছে সেটা জয়েরই সমান। ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৫৭ রান করে টেস্ট ড্র করেছে তারা। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড। সর্বোচ্চ রান ইংল্যান্ডের, ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৬৫৪ রান করেছিল ইংল্যান্ড।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করেছে ১৬৪ ওভার।
বিস্তারিত আসছে...।