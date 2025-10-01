রবিচন্দ্রন অশ্বিন
অশ্বিনকে কেউ কেনেনি

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টে যেন অবাধে খেলতে পারেন, তাই গত আগস্টে ভারতের সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের বাইরে লিগে খেলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সাবেক এই অফ স্পিনার এরপর নাম লেখান ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি–টোয়েন্টির (আইএলটি২০) নিলামে।

দুবাইয়ে আজ অনুষ্ঠিত ২০২৬ আইএলটি২০–এর নিলামে অশ্বিনই ছিলেন সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের (১ লাখ ২০ হাজার ডলার) ক্রিকেটার। কিন্তু টুর্নামেন্টের ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজির কেউই তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি।

আইএলটি২০ ইতিহাসের প্রথম নিলাম হয়ে গেল আজ

এমনকি অলরাউন্ডারদের টি–টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে আসার সুখবর পাওয়ার দিনে দল পাননি পাকিস্তানের সাইম আইয়ুবও।

অন্যান্য পরিচিত ক্রিকেটারদের মধ্যে মোহাম্মদ আমির, জেসন রয়, টেম্বা বাভুমা, জিমি অ্যান্ডারসন, মোহাম্মদ নেওয়াজকেও কোনো দল কেনেনি।

আইএলটি২০–এর চতুর্থ আসর শুরু হবে আগামী বছর ১০ জানুয়ারি।

২০২৬ আইএলটি২০–এর নিলামের খুঁটিনাটি

নিলামের তারিখ: ১ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
স্থান: ফোর সিজনস হোটেল, জুমেইরাহ বিচ, দুবাই

কোন দলের কাছে কত ডলার ছিল

দুবাই ক্যাপিটালস: ১০ লাখ ৩৫ হাজার
গালফ জায়ান্টস: ১০ লাখ ৩৫ হাজার
আবুধাবি নাইট রাইডার্স: ৮ লাখ ২৫ হাজার
ডেজার্ট ভাইপার্স: ৮ লাখ ২ হাজার ৫০০
এমআই এমিরেটস: ৮ লাখ
শারজা ওয়ারিয়র্স: ৮ লাখ

আইএলটি২০–এর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দুবাই ক্যাপিটালস

নিলামের নিয়ম

একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সর্বনিম্ন ১৫ লাখ ডলার খরচ করতে হবে। তবে ২০ লাখ ডলারের বেশি খরচ করতে পারবে না।

প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ১৯ থেকে ২১ জন খেলোয়াড় থাকবেন।

আইসিসির পূর্ণ সদস্যদেশগুলো থেকে কমপক্ষে ১১ জন, স্বাগতিক আরব আমিরাতের ৪ জন, কুয়েতের ১, সৌদি আরবের ১ এবং আইসিসির অন্যান্য সহযোগী দেশ থেকে অন্তত ২ জন খেলোয়াড় রাখতে হবে।

ওয়াইল্ড কার্ড চুক্তি

নিলামের বাইরে থেকে সর্বোচ্চ ২ জন খেলোয়াড় দলে ভেড়ানো যাবে। সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার অতিরিক্ত খরচ করা যাবে।

সংযুক্তি: এই প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশের সময় বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানও নিলামে অবিক্রীত ছিলেন। পরে সাকিব ও তাসকিন আহমেদ দ্বিতীয় দফার ডাকে দল পাওয়ার পর আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

