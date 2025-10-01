ক্ষমা চাইনি, চাইবোও না, ট্রফি আমার কাছ থেকে নিতে হবে—ভারতকে এসিসি প্রধান

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট মহসিন নাকভি ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত সাম্প্রতিক দাবির বিষয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বলেছেন, এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কাছে কখনোই ক্ষমা চাননি। ভবিষ্যতেও চাইবেন না।
ভারতের ‘ইন্ডিয়া টুডে’ তাদের এক্স হ্যান্ডলে নাকভি বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বলে যে খবর প্রকাশ করে, সেটি রিটুইট করে তিনি এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। পিসিবি প্রধান বলেছেন, এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিতে হলে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে নিতে হবে।
২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ ফাইনালের পর ভারত এসিসি প্রধান নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অন্য কারও হাত দিয়ে দিতে অনুরোধ জানানো হলে নাকভি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মঙ্গলবার দুবাইয়ে এসিসির বার্ষিক সাধারণ সভার মুলতবি বৈঠকে ভারত ট্রফির বিষয়টি তোলে।
পাকিস্তানের জিও টিভির খবরে বলা হয়, বিসিসিআই কর্তৃক ট্রফি নিয়ে আলোচনা তোলা হলে নাকভি ইতিবাচক সাড়া দেননি। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভার্চ্যুয়ালি বৈঠকে থাকা ভারতীয় প্রতিনিধি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।
এসিসি বৈঠকের পর ভারতের কিছু গণমাধ্যম জানায়, নাকভি বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তবে এসিসি প্রধান এ ধরনের খবরকে ‘সস্তা অপপ্রচার’ আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, ‘ভারতের গণমাধ্যম মিথ্যার ওপর বেঁচে আছে, সত্যের ওপর নয়। আমি একেবারে পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমি কোনো ভুল করিনি এবং আমি কখনোই বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চাইনি, আর ভবিষ্যতেও কখনো চাইব না। এই বানানো আজেবাজে বিষয় আসলে সস্তা প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার উদ্দেশ্য শুধু তাদের নিজেদের মানুষকে বিভ্রান্ত করা।’
ভারত বারবার ক্রিকেটে রাজনীতি টেনে আনছে বলেও মন্তব্য নাকভির। নিজের বক্তব্যের শেষাংশে তিনি জানান, ফাইনালের দিন তিনি ভারতকে ট্রফি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এখনো আছেন, ‘এসিসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি সেদিনই ট্রফি তুলে দিতে প্রস্তুত ছিলাম, এখনো আছি। যদি তারা সত্যিই এটা চায়, তবে তারা স্বাগত। এসিসি অফিসে এসে আমার কাছ থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারে।’